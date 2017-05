BOOST Issuer plc -Daily Fund Prices 16-May-17 Fund Dealing ISIN Code Shares in Base Net Assets NAV/Share Date Issue Currency



Boost FTSE 100 3x 16/05/2017 IE00B88D2999 15101 GBP 3330813.556 220.569072 Leverage Daily ETP



Boost FTSE 100 3x 16/05/2017 IE00B7VB3908 376842 GBP 6382797.585 16.93759609 Short Daily ETP



Boost EURO STOXX 50 3x 16/05/2017 IE00B7SD4R47 61874 EUR 14925307.59 241.2209909 Leverage Daily ETP



Boost EURO STOXX 16/05/2017 IE00B8JF9153 857645 EUR 6257859.145 7.2965611 50 3x Short Daily ETP



Boost LevDAX 3x 16/05/2017 IE00B878KX55 35326 EUR 9668084.599 273.6818377 Daily ETP



Boost ShortDAX 16/05/2017 IE00B8GKPP93 670444 EUR 4692819.709 6.99957 3x Daily ETP



Boost S&P 500 3x 16/05/2017 IE00B7Y34M31 21561 USD 9440566.685 437.8538419 Leverage Daily ETP



Boost S&P 500 3x 16/05/2017 IE00B8K7KM88 2207877 USD 20757197.97 9.4014286 Short Daily ETP



Boost NASDAQ 100 3x 16/05/2017 IE00B8W5C578 13430 USD 10099773.72 752.0308056 Leverage Daily ETP



Boost NASDAQ 100 3x 16/05/2017 IE00B8VZVH32 3774767 USD 17521457.91 4.6417323 Short Daily ETP



Boost WTI Oil 3x 16/05/2017 IE00B7ZQC614 300479114 USD 216000973.6 0.7188552 Leverage Daily ETP



Boost WTI Oil 3x 16/05/2017 IE00B7SX5Y86 113206 USD 10534069.31 93.0522173 Short Daily ETP



Boost Gold 3x Leverage 16/05/2017 IE00B8HGT870 537348 USD 11756191 21.8781702 Daily ETP



Boost Gold 3x Short 16/05/2017 IE00B6X4BP29 27042 USD 3325990.051 122.9934935 Daily ETP



Boost Copper 3x 16/05/2017 IE00B8JVMZ80 477080 USD 7123022.664 14.9304575 Leverage Daily ETP



Boost Copper 3x 16/05/2017 IE00B8KD3F05 18997 USD 2128529.667 112.0455686 Short Daily ETP



Boost Natural Gas 16/05/2017 IE00B8VC8061 80620576 USD 46572289.69 0.5776725 3x Leverage Daily ETP



Boost Natural Gas 16/05/2017 IE00B76BRD76 534882 USD 13698158.09 25.6096823 3x Short Daily ETP



Boost Silver 3x 16/05/2017 IE00B7XD2195 4511197 USD 16942331.75 3.7556178 Leverage Daily ETP



Boost Silver 3x 16/05/2017 IE00B8JG1787 15215 USD 1682151.2 110.5587381 Short Daily ETP



Boost FTSE 100 2x 16/05/2017 IE00B94QKF15 56180 GBP 2338850.907 41.63137961 Short Daily ETP



Boost FTSE 100 1x 16/05/2017 IE00B94QKG22 29900 GBP 1998545.383 66.8409827 Short Daily ETP



Boost FTSE 100 2x 16/05/2017 IE00B94QKC83 3097 GBP 493311.2101 159.2867969 Leverage Daily ETP



Boost FTSE 250 1x 16/05/2017 IE00BBGBF313 231282 GBP 12765412.25 55.19414503 Short Daily ETP



Boost FTSE 250 2x 16/05/2017 IE00B94QKJ52 3186 GBP 670995.1216 210.6073828 Leverage Daily ETP



Boost TOPIX 1x Short 16/05/2017 IE00BBGBF420 51500 JPY 290290277.4 5636.704415 Daily ETP



Boost TOPIX 2x Leverage 16/05/2017 IE00BBGBF537 8500 JPY 136351702.9 16041.37681 Daily ETP



Boost Palladium 16/05/2017 IE00B94QLR02 13585 USD 861338.7157 63.4036596 1x Short Daily ETP



Boost Palladium 16/05/2017 IE00B94QLN63 7471 USD 673275.1559 90.1184789 2x Leverage Daily ETP



Boost Natural Gas 16/05/2017 IE00B94QL251 5063 USD 515085.3778 101.7352119 2x Short Daily ETP



Boost Natural Gas 16/05/2017 IE00B94QKX96 55951 USD 378280.3972 6.7609229 2x Leverage Daily ETP



Boost Gold 2x Short 16/05/2017 IE00B94QKT50 1700 USD 129367.7385 76.0986697 Daily ETP



Boost Gold 1x Short 16/05/2017 IE00B94QKW89 7394 USD 666009.2367 90.0742814 Daily ETP



Boost Gold 2x Leverage 16/05/2017 IE00B94QKS44 5957 USD 474047.0235 79.5781473 Daily ETP



Boost Silver 2x 16/05/2017 IE00B94QL921 13979 USD 901744.6279 64.5070912 Short Daily ETP



Boost Silver 2x 16/05/2017 IE00B94QL699 14638 USD 676383.6006 46.2073781 Leverage Daily ETP



Boost FTSE MIB 3x 16/05/2017 IE00B873CW36 1853728 EUR 22328400.12 12.0451329 Short Daily ETP



Boost FTSE MIB 3x 16/05/2017 IE00B8NB3063 489929 EUR 41242854.89 84.1812893 Leverage Daily ETP



Boost BTP 10Y 3x 16/05/2017 IE00BKT09149 12780 EUR 1447193.936 113.2389621 Leverage Daily ETP



Boost BTP 10Y 3x 16/05/2017 IE00BKS8QM96 217001 EUR 12985234.25 59.8395134 Short Daily ETP



Boost Bund 10Y 3x 16/05/2017 IE00BKT09255 7300 EUR 928367.4421 127.1736222 Leverage Daily ETP



Boost Bund 10Y 3x 16/05/2017 IE00BKS8QN04 1054559 EUR 63500299.08 60.2150274 Short Daily ETP



Boost Gilts 10Y 3x 16/05/2017 IE00BKT09479 821 GBP 118352.7384 144.1568068 Leverage Daily ETP



Boost Gilts 10Y 3x 16/05/2017 IE00BKS8QQ35 176638 GBP 8857705.866 50.14609465 Short Daily ETP



Boost US Treasuries 10Y 3x 16/05/2017 IE00BKT09032 17500 USD 1866143.487 106.6367707 Leverage Daily ETP



Boost US Treasuries 10Y 3x 16/05/2017 IE00BKS8QT65 144650 USD 11439738.68 79.0856459 Short Daily ETP



Boost EURO STOXX Banks 16/05/2017 IE00BLS09N40 588155 EUR 25108167.56 42.689712 3x Leverage Daily ETP



Boost EURO STOXX Banks 16/05/2017 IE00BLS09P63 450308 EUR 8041164.051 17.8570313 3x Short Daily ETP



Boost Long USD Short 16/05/2017 IE00BLNMQS92 17779 EUR 2480036.078 139.4924393 EUR 5x Daily ETP



Boost Short USD Long 16/05/2017 IE00BLNMQT00 51565 EUR 1771589.581 34.3564352 EUR 5x Daily ETP



Boost WTI 16/05/2017 IE00BVFZGC04 158540 USD 2484693.243 15.6723429 Oil ETC



Boost WTI Oil 1x 16/05/2017 IE00BVFZGF35 8877 USD 959620.4713 108.1018893 Short Daily ETP



Boost WTI Oil 2x 16/05/2017 IE00BVFZGG42 46385 USD 1253704.101 27.0282225 Leverage Daily ETP



Boost WTI Oil 2x 16/05/2017 IE00BVFZGH58 12810 USD 1040935.288 81.2595853 Short Daily ETP



Boost Brent 16/05/2017 IE00BVFZGD11 345613 USD 5854932.819 16.9407193 Oil ETC



Boost Gold 16/05/2017 IE00BVFZGK87 110868 USD 2820188.929 25.4373573 ETC



Boost Natural Gas 16/05/2017 IE00BVFZGL94 49466 USD 1357250.636 27.4380511 ETC



Boost BTP 10Y 5x 16/05/2017 IE00BYNXNS22 65650 EUR 3943752.042 60.0723845 Short Daily ETP



Boost Bund 10Y 5x 16/05/2017 IE00BYNXPH56 59676 EUR 3277047.07 54.9139867 Short Daily ETP



Boost US Treasuries 10Y 5x 16/05/2017 IE00BYNXPJ70 19254 USD 1532912.095 79.6152537 Short Daily ETP



Boost Long USD Short 16/05/2017 IE00BYNXPK85 1533 EUR 142701.2921 93.0862962 EUR 4x Daily ETP



Boost Short USD Long 16/05/2017 IE00BYNXPM00 49462 EUR 3828645.833 77.4058031 EUR 4x Daily ETP



Boost Brent Oil 3x 16/05/2017 IE00BYTYHS72 337299 USD 8916144.26 26.4339481 Leverage Daily ETP



Boost Brent Oil 3x 16/05/2017 IE00BYTYHR65 35057 USD 1303739.877 37.1891456 Short Daily ETP



Boost Emerging Markets 3x 16/05/2017 IE00BYTYHN28 10500 USD 1901726.906 181.1168482 Leverage Daily ETP



Boost Emerging Markets 3x 16/05/2017 IE00BYTYHM11 11000 USD 406501.59 36.95469 Short Daily ETP



Boost S&P 500 VIX Short-Term Futures 16/05/2017 IE00BYTYHQ58 6358022 USD 5521318.385 0.8684019 2.25x Leverage Daily ETP



Boost FTSE MIB Banks 16/05/2017 IE00BYMB4Q22 128500 EUR 18735160.96 145.798918 ETP



