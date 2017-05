Nach den neuesten Enthüllungen zu Trumps Regierungspolitik notierte der DAX am Morgen erst einmal deutlich im Minus. Zeitweise stand der deutsche Leitindex unterhalb von 12.700 Punkten und damit 140 Zähler tiefer als beim neuen Rekordhoch am Dienstag. Mittlerweile haben sich die Kurse schon wieder erholen können, was durchaus für den deutschen Aktienmarkt spricht.

