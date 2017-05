Düsseldorf - Die mexikanische Notenbank will morgen über die Höhe ihrer Leitzinsen entscheiden, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Bislang liege der Schlüsselzins bei 6,5% und die Analysten würden auch für die anstehende Entscheidung davon ausgehen, dass die Banxico den Satz unverändert belassen werde. Mit Blick auf die zuletzt unveränderten Inflationserwartungen würden die Analysten eine Geldpolitik der mexikanischen Notenbanker im Tandem mit den Währungshüter in den USA erwarten. Daher würden die Analysten erst im Juni und September mit Zinserhöhungen um jeweils 25 BP auf schließlich 7% per Ende 2017 rechnen.

