Paris - Dem europäischen ETF-Markt sind seit Jahresbeginn bis Ende April 2017 34 Milliarden Euro an neuen Mitteln zugeflossen, so die Experten von Amundi.Im Fokus des Anlegerinteresses hätten Aktien-ETFs gestanden, denen 22,3 Milliarden Euro zugeflossen seien. Renten-ETFs hätten ein Plus von 10,2 Milliarden Euro, Rohstoff-ETFs ein Plus von 1,8 Milliarden Euro verbucht.

