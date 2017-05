Frankfurt - Während sich der Deutsche Aktienindex schrittweise an die Marke von 13.000 Punkten heranzuarbeiten scheint, streicht so mancher ETF-Anleger lieber die Gewinne ein, so die Deutsche Börse AG."Bei starken Umsätzen verbuchen wir insgesamt relativ viele Abgaben", melde Oliver Kilian. Im Anlegerfokus stehe dem UniCredit-Händler zufolge alles, was mit Europa zu tun habe.

