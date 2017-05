Frankfurt - Die BNP Paribas erweitert das Angebot an börsengehandelten Rohstoffen, kurz ETCs, auf Xetra, so die Deutsche Börse AG.Die neuen ETCs würden Anlegern Zugang zu der Wertentwicklung von Terminkontrakten aus dem Metall- und Energiesektor bieten. Die entsprechenden Referenzindices aus der Indexfamilie von Rogers International Commodity Enhanced würden die jeweiligen Terminkontrakte mit unterschiedlichen Laufzeiten in den folgenden Rohstoffen abbilden: Benzin, Edel- und Industriemetalle, Energie, Erdgas, Gasöl, Heizöl und Öl der Sorte WTI.

