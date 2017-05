FRANKFURT (dpa-AFX) - Ab Juni stehen auch Fernsehzuschauer Veränderungen ins Haus, die ihr Signal über Kabel beziehen. Der Kabelnetzbetreiber Unitymedia schaltet in Baden-Württemberg, Hessen und Nordrhein-Westfalen das analoge Signal für die Programmversorgung ab. Die Abschaltung erfolge zwischen dem 1. und 30. Juni, teilte der Branchenverband gfu am Mittwoch mit. Für den Empfang ist ein zusätzliches Gerät erforderlich, wenn die Nutzer keinen Fernseher mit integriertem digitalem Kabeltuner besitzen.

Die Abschaltung bringe klare Vorteile für die Zuschauer, betonte Hans-Joachim Kamp, Aufsichtsratsvorsitzender der gfu. Das digitale Signal sorge für eine effizientere Nutzung des vorhandenen Frequenzspektrums. Über die Bandbreite, die ein analog übertragener TV-Sender einnimmt, könnten so bis zu acht digitale Programme empfangen werden. Der digitale Übertragungsweg ermögliche auch Bilder in besserer Auflösung sowie die Möglichkeit, das Signal zum Beispiel über mobile Geräte zu empfangen.

Die Umstellung soll am 1. Juni im Süden von Baden-Württemberg beginnen, am 6. Juni soll der Norden folgen. In Hessen steht der Umstieg ab dem 13. Juni auf dem Programm. Vom 20. bis 27. Juni soll dann das Programm in Nordrhein-Westfalen auf das digitale Signal umgestellt werden. Erst im März war das analoge Fernsehsignal über den terrestrischen Empfangsweg eingestellt worden./gri/DP/fbr

AXC0089 2017-05-17/11:17