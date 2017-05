FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



- BERENBERG RAISES ASTRAZENECA PRICE TARGET TO 5850 (5670) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN CUTS CENTRICA PRICE TARGET TO 174 (194) PENCE - 'SELL' - GOLDMAN RAISES IMI PLC PRICE TARGET TO 1240 (1185) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES VODAFONE PRICE TARGET TO 280 (270) PENCE - 'CONVICTION BUY LIST' - HSBC CUTS DEBENHAMS PRICE TARGET TO 42 (48) PENCE - 'REDUCE' - HSBC CUTS DIXONS CARPHONE PRICE TARGET TO 430 (450) PENCE - 'BUY' - HSBC CUTS DUNELM GROUP TO 'HOLD' ('BUY') - TARGET 640 (800) PENCE - HSBC CUTS HALFORDS GROUP TO 'HOLD' ('BUY') - TARGET 380 (415) PENCE - HSBC CUTS MARKS & SPENCER PRICE TARGET TO 435 (465) PENCE - 'BUY' - HSBC CUTS N BROWN TO 'HOLD' ('BUY') - TARGET 280 PENCE - HSBC CUTS NEXT PLC PRICE TARGET TO 3360 (3530) PENCE - 'REDUCE' - HSBC CUTS PETS AT HOME PRICE TARGET TO 180 (200) PENCE - 'HOLD' - HSBC RAISES AB FOODS PRICE TARGET TO 3700 (3350) PENCE - 'BUY' - HSBC RAISES ASOS PRICE TARGET TO 6250 (5900) PENCE - 'HOLD' - HSBC RAISES CREST NICHOLSON PRICE TARGET TO 753 (745) PENCE - 'BUY' - HSBC RAISES INCHCAPE PRICE TARGET TO 1030 (940) PENCE - 'BUY' - HSBC RAISES KINGFISHER TO 'BUY' ('HOLD') - TARGET 440 (380) PENCE - JEFFERIES CUTS BP PRICE TARGET TO 480 (500) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES CUTS GENEL ENERGY PRICE TARGET TO 37 (58) PENCE - 'UNDERPERFORM' - JEFFERIES CUTS HIKMA PHARMA TO 'UNDERPERFORM' ('BUY'); TARGET 1450 (2162) PENCE - JEFFERIES CUTS OPHIR ENERGY TO 'UNDERPERFORM' ('HOLD') - TARGET 75 (95) PENCE - JEFFERIES CUTS PREMIER OIL TO 'HOLD' ('BUY') - TARGET 68 (90) PENCE - JEFFERIES CUTS SHELL PRICE TARGET TO 2600 (2700) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS SOCO INTERNATIONAL TO 'HOLD' ('BUY') - TARGET 165 (195) PENCE - JEFFERIES CUTS TULLOW OIL PLC PRICE TARGET TO 250 (270) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN CUTS BTG PRICE TARGET TO 750 (790) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN CUTS CAIRN ENERGY PRICE TARGET TO 228 (235) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN CUTS GENEL ENERGY PRICE TARGET TO 109 (247) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN CUTS TULLOW OIL PLC PRICE TARGET TO 245 (270) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN CUTS VODAFONE PRICE TARGET TO 275 (280) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES SOCO INTERNATIONAL TARGET TO 141 (138) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - LIBERUM RAISES ASTRAZENECA PRICE TARGET TO 5500 (5100) PENCE - 'BUY' - PANMURE INITIATES BP WITH 'BUY' - TARGET 520 PENCE - RBC CAPITAL CUTS BREWIN DOLPHIN PRICE TARGET TO 375 (390) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC CAPITAL RAISES RIO TINTO TO 'TOP PICK' (OUTPERFORM) - PRICE TARGET 4400 PENCE - SOCGEN RAISES PREMIER FOODS PRICE TARGET TO 40 (35) PENCE - 'SELL' - UBS RAISES BARCLAYS TO 'BUY' (NEUTRAL) - PRICE TARGET 235 (240) PENCE



- BERENBERG INITIATES AUTO TRADER GROUP WITH 'SELL' - TARGET 350 PENCE



