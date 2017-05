Bisher galten Dark Pools als Handelsplatz für Großanleger. Eine US-Handelsplattform will Studenten für die dunkle Nebenwelt des Aktienhandels begeistern. Das Start-up verspricht ein Abenteuer zu sehr geringen Gebühren.

Dark Pool klingt im ersten Moment nach einem Ort, an dem sich alle bösen Machenschaften des Finanzmarktes vereinigen. Doch dunkel ist der außerbörsliche Handel nur mit Blick auf die Transparenz. Aber gerade hier versucht die Handelsplattform Ustocktrade mitzuspielen, die Studenten begeistern möchte. Jede Transaktionen kostet nur einen Dollar. Die monatliche Gebühr ebenfalls. Es ist eine Kampfansage für Konkurrenten wie Robinhood.com und Stockpile.com.

Bei den sogenannten Dark Pools spielt das Parkett an der New York Stock Exchange keine Rolle mehr. Die Index-Tafel mit dem aktuellen Dax-Stand ist uninteressant. In den Nebenwelten der Börsen werden Aktien in einem Paralleluniversum gehandelt, die Banken wie Credit Suisse, Barclays, UBS und Merrill Lynch bieten. Kein Einblick in die Orderbücher, kein Einfluss auf den Kursverlauf. Alle Handelsaufträge laufen anonym ab. Bisher war die Nutzung dieser Dark Pools vor allem für kapitalstarke Großanleger wie Versicherungen und Pensionsfonds attraktiv. Dort können sie abseits der regulierten Börsen Wertpapiere im großen Stil handeln, ohne dass das Konkurrenten auffällt und diese davon zu profitieren versuchen.

Das war gestern. Seit Anfang vergangenen Jahres gibt es mit Ustocktrade eine Handelsplattform, die auf eine etwas untypische Zielgruppe setzt: auf Studenten. Hier sollen Aktien für jedermann zu geringen Kosten zugänglich gemacht werden. Es wird kein Mindestguthaben verlangt und Überweisungen können meist innerhalb eines Tages ausgeführt werden. Mit diesem Angebot möchte Gründer des Startups Tony Weeresinghe die Studenten dazu bewegen, ihren Brokern den Rücken zu kehren und alle Wertpapiere über Ustocktrade ...

