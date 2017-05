Hamburg (ots) - Das E-Health-Gesetz will es so: Ab 1. Juli 2017 sollen alle Arztpraxen zwecks sogenanntem Versichertenstammdatenmanagement an die zentrale Telematikinfrastruktur angeschlossen werden. "Damit werden die Praxen in Außenstellen der Krankenkassen verwandelt", sagte Dr. Silke Lüder, Vizevorsitzende der Freien Ärzteschaft (FÄ), am Mittwoch in Hamburg. Aber nicht nur das: "Bisherige Tests von Anwendungen der elektronischen Gesundheitskarte (eGK) sind weitgehend gescheitert - durch den Zwangsanschluss gefährdet man die Medizindaten der ganzen Bevölkerung. Dafür tragen die Macher des E-Health-Gesetzes die Verantwortung."



Die Regierung handele entgegen den Rechtsverordnungen, die ausführliche Tests für alle eGK-Funktionen in zwei Testregionen sowie eine wissenschaftliche Evaluation vor der Anwendung im realen Praxisbetrieb verlangten. Lüder: "Obwohl diese Voraussetzungen nicht erfüllt wurden, sollen die Online-Anwendungen der eGK gegen den Willen der Praxisärzte jetzt gestartet werden. Man möchte einfach nicht zugeben, dass das ganze Projekt ein Flop ist."



Die jüngsten Cyberangriffe unter anderem auf britische Krankenhäuser zeigten zudem sehr deutlich die Verletzlichkeit des Gesundheitswesens. "Beim Datenschutz geht es letztlich gar nicht um den abstrakten Schutz von Daten, sondern um den Schutz von Menschen", betont Lüder. Auch in Deutschland nähmen die Angriffe auf Kliniken und Arztpraxen zu, wenngleich nicht alle Fälle mediale Aufmerksamkeit bekämen. Trotzdem werde der E-Health-Hype täglich größer. Die FÄ-Vizevorsitzende macht klar: "Medizindaten sind auf der ganzen Welt ein wachsendes Geschäftsfeld. Politik, Gesundheitsindustrie und IT-Konzerne freuen sich auf satte Gewinne."



Das Großprojekt "Elektronische Gesundheitskarte" solle dabei das Kernstück für eine zentrale Speicherung aller Krankheitsdaten werden. Die Elektronische Patientenakte, so kürzlich Bundesgesundheitsminister Hermann Gröhe (CDU), sei die "Königsanwendung". "Bei der aktuellen Entwicklung kann man sicher sein, dass die E-Akten künftig in der Cloud gespeichert werden", sagt Lüder. Jeder neue Cyberangriff oder Datenschutzskandal bestätige die Forderung von Datenschützern und Ärzten nach einer dezentralen und modernen Punkt-zu-Punkt-Kommunikation in der Medizin unter höchsten Datenschutzstandards. "Nur so bleiben ärztliche Schweigepflicht und informationelle Selbstbestimmung der Bürger erhalten."



Über die Freie Ärzteschaft e.V.



Die Freie Ärzteschaft e. V. (FÄ) ist ein Verband, der den Arztberuf als freien Beruf vertritt. Er wurde 2004 gegründet und zählt heute mehr als 2.000 Mitglieder: vorwiegend niedergelassene Haus- und Fachärzte sowie verschiedene Ärztenetze. Vorsitzender des Bundesverbandes ist Wieland Dietrich, Dermatologe in Essen. Ziel der FÄ ist eine unabhängige Medizin, bei der Patient und Arzt im Mittelpunkt stehen und die ärztliche Schweigepflicht gewahrt bleibt.



OTS: Freie Ärzteschaft e.V. newsroom: http://www.presseportal.de/nr/57691 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_57691.rss2



Pressekontakt: Daniela Schmidt, Tel.: 0176 49963803, E-Mail: presse@freie-aerzteschaft.de



V .i. S. d. P.: Wieland Dietrich, Freie Ärzteschaft e.V., Vorsitzender, Gervinusstraße 10, 45144 Essen, Tel.: 0201 68586090, E-Mail: mail@freie-aerzteschaft.de, www.freie-aerzteschaft.de