FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutschlands Maschinenbauer blicken mit Sorge auf die Präsidentenwahl im Iran. An diesem Freitag werde auch darüber entschieden, ob der Kurs einer wirtschaftlichen und - vorsichtigen - politischen Öffnung des Landes fortgesetzt werden solle, teilte der Branchenverband VDMA am Mittwoch in Frankfurt mit. Zwar hätten sich nicht alle Hoffnungen seit Inkrafttreten des Atomabkommens erfüllt. Dennoch seien die Exporte von Maschinen "Made in Germany" in das Land im vergangenen Jahr um 37 Prozent auf 759 Millionen Euro gestiegen.

"Das ist unter diesen Umständen ein respektables Ergebnis", sagte VDMA-Außenwirtschaftschef Ulrich Ackermann. Haupthindernisse sind aus Sicht des Verbands weiter fehlende Finanzierungen und Schwierigkeiten bei der Abwicklung des Zahlungsverkehrs. "Noch immer sind viel zu wenige internationale Banken im Irangeschäft aktiv", beklagte der VDMA. Auch die "schlechte Visa-Situation" an der überlasteten deutschen Botschaft in Teheran müsse spürbar verbessert werden. Sie behindere die Beziehungen zwischen Deutschland und dem Iran.

Amtsinhaber Hassan Ruhani, der für eine vorsichtige Öffnung des Landes zum Westen steht, muss bei der Präsidentenwahl gegen vier weitere Kandidaten antreten. Der erzkonservative Klerus und sein Spitzenkandidat Ebrahim Raeissi kritisieren den Atomdeal. Dieser habe, trotz der Aufhebung der Sanktionen, dem Land wirtschaftlich nichts gebracht. Das Wiener Atomabkommen von 2015 soll es dem Iran unmöglich machen, Atombomben zu bauen. Im Gegenzug wurden die meisten Wirtschaftssanktionen gegen den Iran aufgehoben./mar/DP/stb

AXC0093 2017-05-17/11:22