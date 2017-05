München (ots) - "Der Wunsch nach elektronischen Dokumenten wächst", zeigt eine Studie des Digitalverbands Bitkom. Aktuell aber habe jeder Bundesbürger noch durchschnittlich sieben Ordner mit Papierdokumenten zu Hause. Für eine sinkende Tendenz der Papierordner könnten neue Apps wie enfold sorgen: ein Onlinedienst für eine intelligente und sichere Dokumentenverwaltung in der Cloud.



enfold kann persönliche Dokumente wie Kontoauszüge oder Mobilfunk-Rechnungen direkt und automatisch aus dem E-Mail-Account sowie aus den Online-Portalen der privaten Dienstleister seiner Nutzer importieren, ablegen und höchst sicher aufbewahren. Dazu muss man als Nutzer einmalig die jeweiligen Anmeldedaten für die Online-Portale seiner Dienstleister eingeben, den Rest erledigt enfold. Rechnungen, Verträge und andere private Dokumente sind damit jederzeit griffbereit und sicher an einem digitalen Ort.



Das rund 20-köpfige Team um Gründer Inder-Jeet Gujral hat die Software seit 2010 entwickelt. In den USA und Indien ist enfold als White-Label-Lösung bei vielen Unternehmen fest installiert. Einige große US-amerikanische Versicherungen geben Ihren Kunden bereits die Möglichkeit, ihre Dokumente mit Hilfe von enfold zu verwalten. In Indien implementiert derzeit MoneyOnMobile, eine führende Mobile Payment-Plattform mit 170 Millionen Kunden, die enfold-Lösung.



Mit der deutschen Tochtergesellschaft Enfold Europe kommt das Unternehmen jetzt auch auf den deutschen Markt, und bietet hier neben den White-Label-Lösungen für Unternehmen erstmals auch eine App für Privatkunden an. ""enfold ist wie ein digitaler Privatassistent, der uns das Management und die sichere Aufbewahrung unserer privaten Ablage abnimmt. Das oft mühsame Suchen nach Passwörtern und Dokumenten hat damit ein Ende", zeigt sich Carsten Clanget, Geschäftsführer von Enfold Europe begeistert. ""Und diesem Assistenten kann man vertrauen: enfold kombiniert in besonderer und einzigartiger Weise viele verschiedene Sicherheitstechnologien und Methoden, um ein Höchstmaß an Sicherheit zu bieten."



Die von der deutschen enfold-App verwahrten Dateien werden ausschließlich in Deutschland gespeichert und unterliegen dem deutschen Datenschutzgesetz. So läuft enfold hierzulande auf der Cloud-Plattform Microsoft Azure Deutschland mit der Telekom-Tochter T-Systems als deutschem Datentreuhänder.



