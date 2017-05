BERLIN (dpa-AFX) - Die Metaller in Ostdeutschland wollen herunter von der 38-Stunden-Woche. In einer Befragung der IG Metall sprachen sich 86 Prozent der Beschäftigten in Berlin, Brandenburg und Sachsen dafür aus, die tarifliche Wochenarbeitszeit zu verringern. 68 Prozent gaben an, dies sei ihnen "wichtig", 18 Prozent hielten das Anliegen für "eher wichtig", wie die Industriegewerkschaft am Mittwoch mitteilte. Die 38-Stunden-Woche gilt nur in Ostdeutschland. Im Westen sieht der Flächentarif 35 Stunden vor.

Noch offen ist, ob und in welcher Form der Wunsch nach einer kürzeren Arbeitszeit in eine Forderung für die kommende Tarifrunde münden wird. Ende Juni wird sich die IG Metall auf einem Kongress in Mannheim damit beschäftigen. Im Herbst würden dann die Tarifkommissionen über konkrete Forderungen entscheiden, sagte der Bezirksleiter der IG Metall für Berlin-Brandenburg-Sachsen, Olivier Höbel, in Berlin. Der Tarifvertrag laufe Ende Dezember aus.

27 Jahre nach der deutschen Vereinigung gebe es ein klares Votum der Beschäftigten für eine Gleichbehandlung auch bei der Arbeitszeit. Die ostdeutschen Betrieb seien inzwischen mindestens genauso produktiv wie die im Westen, sagte Höbel. Die ostdeutschen Automobilwerke gehörten sogar "zu den produktivsten Standorten Europas".

An der Befragung der Gewerkschaft zum Thema Arbeitszeit hatten sich im Januar und Februar bundesweit 681 000 Beschäftigte der Metall- und Elektroindustrie beteiligt. In Berlin, Brandenburg und Sachsen waren es nach Gewerkschaftsangaben 50 350 Angestellte aus 524 Betrieben. Demzufolge nahm etwa jeder Dritte Beschäftigte an der Umfrage teil.

In den drei Ostländern zeigten sich 59 Prozent der Beschäftigten grundsätzlich mit ihrer Arbeitszeit zufrieden, 41 Prozent waren eher unzufrieden. Zum Vergleich: Bundesweit waren 71 Prozent zufrieden und 29 Prozent eher nicht. Die geringere Zufriedenheit im Osten habe auch

mit dem hohen Anteil an Schichtarbeit (Ost: 50 Prozent - gesamt: 32 Prozent) zu tun, sagte Höbel. Der Schichtrhythmus sei besonders belastend, dieser Effekt verstärke sich durch die längere Wochenarbeitszeit./brd/DP/tos

