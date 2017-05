Spinnen wir doch einfach mal Garn und stellen uns vor: Was würde es für Daimler bedeuten, wenn Trump den Hut nehmen muss? Würde das der Aktie (ISIN DE0007100000) den Boden unter den Füßen wegziehen - oder endlich die alte Aufwärtsdynamik zurückbringen? Dazu stellt sich zunächst die Frage:

Gibt es irgendetwas, das mit Donald Trump zusammenhängt und für Daimler in den vergangenen Monaten vor Vorteil war? Ja. Ein tendenziell schwächerer Euro. Die Erwartung, dass Trump bei der US-Wirtschaft Wunder vollbringen werde, hatte den Greenback deutlich gestützt. Der im Vergleich schwächere Euro bot den Vorteil, dass ein in die USA exportiertes und verkauftes Fahrzeug per Saldo mehr Gewinn bringt. Das kehrt sich momentan gerade um, der Euro ist aktuell mit knapp 1,11 zum US-Dollar so teuer ...

