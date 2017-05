Barcelona, Spanien (ots) - eDreams ODIGEO, eines der weltweit größten Online-Reiseportale, hat die Implementierung seiner neuen Technologie- und Produktstrategie abgeschlossen. Erste Erfolge sind in diesem Zusammenhang bereits zu verzeichnen: Die Vorstellung neuer Produkte konnte verdreifacht werden.



In nur einem Jahr hat das Unternehmen die Bereitstellungszeiten für Entwicklungen um bis zu 70 Prozent gekürzt. Dies führte zu einem erheblichen Anstieg bei Produkten und Neuerungen auf den weltweit 143 Websites. Die Launch-Rate für neue Entwicklungen verdreifachte sich. So verzeichnete eDreams ODIGEO einen Rekord von 130 Neuerungen allein im März 2017 und insgesamt 1.000 im vergangenen Finanzjahr.



Ein entscheidender Schritt in diesem Entwicklungsprozess bei eDreams ODIGEO war die Einteilung der 400 Entwickler des Unternehmens - das größte Team dieser Art in der europäischen Reisebranche - in 50 selbständige Arbeitsgruppen. Die überwiegende Mehrheit von ihnen nutzt Kanban für verbesserte Agilität bei der Entwicklung. Aufgrund dieser Evolution kann das Unternehmen nun täglich bis zu 3.600 Tests gleichzeitig durchführen.



eDreams ODIGEO gelang es dadurch, die Zeit zwischen Idee und Produkt-Launch auf allen Websites deutlich zu reduzieren - in einzelnen Fällen auf nur fünfzehn Minuten. Dank dieser enormen Entwicklungskapazität konnte die branchenführende Online-Reisebüro-Gruppe ein breites Spektrum an neuen Ideen für Produkte und Funktionen sehr viel schneller auf den Markt bringen als die Konkurrenz.



Darüber hinaus hat das Unternehmen seine Testumgebung erfolgreich automatisiert. Dies führte zu wesentlichen Einsparungen beim Entwicklungsaufwand. Die freigewordenen Entwicklungskapazitäten wurden fortan auf strategisch wichtige Maßnahmen konzentriert - die Verbesserung von Produkten und Dienstleistungen, die eDreams ODIGEO seinen jährlich 17 Millionen Kunden anbietet.



"Diese Agilität und Effizienz ermöglichte es uns, die Entwicklungszeit für die Umsetzung von der Idee bis zum marktreifen Produkt erheblich zu verkürzen. Mit unseren maßgeschneiderten Angeboten können wir dem hohen Tempo des Marktes folgen und unseren Kunden nicht nur ein breiteres und leichter zugängliches Produktangebot bieten, sondern unsere Ideen auch häufiger und konsequenter unter reellen Marktbedingungen testen als unsere Konkurrenz", erklärt Carsten Bernhard, Chief Technology Officer.



"Unsere Teams für Technologie und Produktentwicklung haben Großes geleistet, um uns auf den Weg zum führenden europäischen Lean-&-Agile-E-Commerce-Unternehmen zu führen", so Gerrit Goedkoop, Chief Operating Officer.



