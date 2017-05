Zürich (ots) -



Die Honorare von KMU Verwaltungsräten sind 2017 gegenüber 2014 um

durchschnittlich 12 Prozent von 25'000 Franken auf neu 22'000 Franken

gesunken. Gleich in zwei Punkten zeigt sich zudem ein Handlungsbedarf

in der Struktur der Verwaltungsräte. Diese Fakten belegt eine Studie

von BDO, welche in Zusammenarbeit mit dem Schweizerischen Institut

für Klein- und Mittelunternehmen an der Universität St. Gallen

durchgeführt wurde.



Mitglieder eines Verwaltungsrates von KMU in der Schweiz verdienen

im Geschäftsjahr 2017 im Durchschnitt rund 22'000 Franken. Mit rund

30'700 Franken (2014: rund 34'800 Franken) bzw. rund 27'200 Franken

(2014: 33'400) liegt die Entschädigung von VR-Präsidenten und

VR-Delegierten am höchsten. VR-Vizepräsidenten, Mitglieder von

VR-Ausschüssen und ordentliche VR-Mitglieder werden durchschnittlich

im Bereich von 15'000 bis 17'000 Franken entschädigt. Die stärksten

Rückgänge der Entschädigungen sind bei den VR-Delegierten (-19

Prozent), den VR-Vizepräsiden- ten (-23 Prozent) und den Mitgliedern

von VR-Ausschüssen (-21 Prozent) zu finden. Diese Funktionen

verzeichneten seit Ende der 1990er Jahre die stärksten Anstiege.



Die Gründe für geringere Honorare



Der Rückgang der Entschädigungen ist vor allem auf geringere oder

ausbleibende Erfolgshonorare sowie auf freiwillig geringere

Entschädigungen bei Inhabern der betreffenden KMU zurückzuführen.

Auch eine geringere Entschädigung bei Neubesetzungen von Positionen

sowie eine geringere Entschädigung in jungen Unternehmen haben zum

Rückgang der durchschnittlichen Honorare geführt. Weitgehend stabil

blieben einzig die Entschädigungen von ordentlichen VR-Mitgliedern.

Ordentliche VR-Mitglieder erhalten seltener eine Erfolgsbeteiligung

und sind gleichzeitig seltener (Mit-)Eigentümer der Unternehmen.

Werner Schiesser, CEO von BDO: «Mit den Kürzungen der Honorare nehmen

die Verwaltungsräte der KMU vorbildlich ihre Verantwortung gegenüber

den von ihnen geführten Unternehmen wahr.»



Leicht rückläufiger Frauenanteil



Der Anteil der Frauen in den Verwaltungsräten beträgt 14 Prozent

und ist damit gegenüber 2014 leicht gesunken (2014: 15 Prozent). Der

höchste Frauenanteil findet sich bei Unternehmen mit bis zu 10

Mitarbeitenden. Bei Unternehmen dieser Grösse sind Familienmitglieder

im Verwaltungsrat häufig tätig.



Handlungsbedarf: Zusammensetzung des Verwaltungsrates



Verwaltungsratspräsidenten verfügen im Durchschnitt über 2,7

VR-Mandate. Bei den anderen Mitgliedern des Verwaltungsrates liegt

der Wert bei 2,2 Mandaten. 40 Prozent der VR-Präsidenten und der

anderen VR-Mitglieder verfügen lediglich über ein Mandat. Sie sind

vermutlich aufgrund ihrer spezifischen Branchenkenntnisse oder der

familiären Zugehörigkeit im Verwaltungsrat aktiv. Werner Schiesser:

«Die Praxis zeigt, dass erfahrene und unabhängige Verwaltungsräte mit

mehreren anderen Mandaten die Geschäftsleitung in ihrer Tätigkeit

besser zu hinterfragen vermögen und damit einen wichtigen Beitrag zur

Unternehmensleistung bewirken. Insbesondere bei Familienunternehmen

wird dies zu wenig berücksichtigt.»



Handlungsbedarf: Altersstruktur und Kompetenz hinsichtlich

Digitalisierung



Zwei Drittel der Verwaltungsräte schweizerischer KMU sind 50 Jahre

und älter. Es kann davon ausgegangen werden, dass Herausforderungen

wie die Digitalisierung durch eine stärkere Berücksichtigung von

qualifizierten jungen Verwaltungsräten besser bewältigt werden

könnten. Werner Schiesser: «Bei der Digitalisierung, einer

disruptiven Veränderung gewohnter Prozesse und Marktgegebenheiten,

ist eine hohe Sensibilisierung notwendig. Gleichzeitig kann auf

gewonnene Erfahrungen nur bedingt abgestützt werden bzw. können

traditionelle Vorgehensweisen hinderlich sein. Aus diesem Grund ist

eine Kombination aus Erfahrung und einer neuen, unbelasteten

Denkhaltung anzustreben.»



