DGAP-Ad-hoc: OTI Greentech AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis/Prognose OTI Greentech AG veröffentlicht Geschäftszahlen 2016 und Ausblick für 2017 17.05.2017 / 11:45 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

Berlin, 17.05.2017 - Die OTI Greentech AG (WKN A0HNE8) hat das Geschäftsjahr 2016 nach testierten Konzernzahlen mit einem Umsatz von EUR 8,8 Mio. abgeschlossen. Dies entspricht einem Anstieg von 41% im Vergleich zum Berichtszeitraum 2015. Ungeachtet des Anstiegs ist der Erlös, unter anderem wegen Verzögerungen bei der Übernahme von Uniservice Unisafe S.r.l. und dem Abschluss der Kooperationsvereinbarung mit KMI Cleaning Solutions, Inc. hinter den Erwartungen von OTI Greentech zurückgeblieben. Zudem sind über das Jahr geplante Einnahmen aus Projekten der Tochter VTT Maritime in Norwegen und in Westafrika ausgeblieben.

Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen, EBITDA, beläuft sich auf minus EUR 2,67 Mio., nach einem Minus von EUR 2,25 Mio. im Berichtszeitraum 2015. Das negative EBITDA resultiert zum einen aus dem verfehlten Umsatzziel. Zum anderen trugen Investitionen von rund 700.000 Euro in Zusammenhang mit dem Aufbau des neuen Joint Ventures in Westafrika hierzu bei.

Im Zuge des Jahresabschlusses hat OTI Greentech auf Konzernebene, zusätzlich zur planmäßigen Abschreibung von EUR 1,5 Mio., eine ausserplanmäßige Abschreibung des Geschäfts- oder Firmenwertes von EUR 2,0 Mio. vorgenommen, die auf Einzelabschluss Ebene der OTI Greentech AG in einer einmaligen Abschreibung von EUR 12,35 Mio. resultiert. Ungeachtet der Abschreibungen beläuft sich die Eigenkapitalquote per 31.12.2016 auf 40,3 Prozent auf Konzernebene. Der Konzernverlust vor Minderheiten beträgt (inklusive nicht Cashflow relevanter Abschreibungen gemäss HGB Rechnungslegung von EUR 4,14 Mio.) Minus EUR 7,65 Mio. Im ersten Quartal 2017 verzeichnete der Konzern nach vorläufigen Berechnungen einen Umsatzanstieg von rund 40 % auf EUR 3,1 Mio. bei einem ausgeglichenen EBITDA.

Nach den in 2016 umgesetzten Maßnahmen zur Kostensenkung und zum Ausbau der bestehenden Geschäftsfelder sowie dem guten Start ins laufende Geschäftsjahr ist OTI Greentech zuversichtlich, das operative Ergebnis 2017 signifikant verbessern zu können. Erwartet wird für 2017 ein leicht positives EBITDA-Ergebnis bei einem Umsatz von EUR 16 Mio.

Der Konzerngeschäftsbericht 2016 steht im Laufe des heutigen Tages auf www.oti.ag unter der Rubrik Investor Relations als Download zur Verfügung.

Kontakt

OTI Greentech AG Joe Armstrong, COO info@oti.ag Tel. +49 30 220 136 900 Potsdamer Platz 1, 7.OG 10785 Berlin edicto GmbH Axel Mühlhaus, Dr. Sönke Knop amuehlhaus@edicto.de Tel. +49 69 905505-52 Eschersheimer Landstr. 42-44 60322 Frankfurt

