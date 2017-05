Annegret Kramp-Karrenbauer ist wieder zur Ministerpräsidentin des Saarlandes gewählt worden. Auch alle ihre Minister machen weiter. Lediglich in einem Ressort gibt es eine Veränderung.

Knapp zwei Monate nach der Landtagswahl ist die CDU-Politikerin Annegret Kramp-Karrenbauer erneut zur Ministerpräsidentin des Saarlandes gewählt worden. Im Saarbrücker Landtag stimmten am Mittwoch 41 von 51 Abgeordneten für die CDU-Landesvorsitzende. Das entspricht genau der Zahl der Mandate, über die die schwarz-rote Koalition an der Saar im Landtag verfügt. Zehn Abgeordnete stimmten in der geheimen Wahl mit "Nein".

Kramp-Karrenbauer ...

