POTSDAM (dpa-AFX) - Die starke regionale Verankerung der ostdeutschen Sparkassen sieht Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) als nicht zu unterschätzenden Wettbewerbsvorteil der kommunalen Geldinstitute. Die Finanzierung des Wohnungsbaus oder die Vergabe von Darlehen an Unternehmen und Selbstständige in der Fläche wäre sonst kaum möglich, sagte er am Mittwoch auf dem 9. Ostdeutschen Sparkassentag in Potsdam. Woidke warnte angesichts neuer Möglichkeiten durch Digitalisierung in den Geldhäusern davor, die Bindung zu den Kunden aus den Augen zu verlieren. Der direkte Kontakt sei wichtig.

Der Geschäftsführende Präsident des Ostdeutschen Sparkassenverbandes, Michael Emmerich, betonte, dass die Sparkassen auch künftig für Kundennähe und Verlässlichkeit stehen würden. Das Kundenvertrauen dürfe nicht verspielt werden./gj/DP/tos

AXC0103 2017-05-17/12:03