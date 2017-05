BERLIN (dpa-AFX) - Die Elektroindustrie verlangt einen schnelleren Ausbau des Breitbandnetzes in Deutschland. Die geplanten Investitionen von 100 Milliarden Euro bis zum Jahr 2025 seien richtig, es müsse aber schneller gehen als bisher geplant, sagte der Präsident des Zentralverbands Elektrotechnik- und Elektronikindustrie (ZVEI), Michael Ziesemer, am Mittwoch auf dem Jahreskongress der Organisation in Berlin. Er verwies darauf, dass Deutschland mit seinem Glasfasernetz auf der Rangliste der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) "abgeschlagen auf Platz 30" liege. Der Kongress beschäftigt sich mit dem Miteinander von Mensch und Maschine in der digitalen Welt./brd/DP/tos

