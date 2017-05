Sasa, Israel (ots/PRNewswire) -



Plasan Sasa (http://www.plasan.com) wird mit dem NDIA Red Ball Express Award für 2017 geehrt.



Die Tactical Wheeled Vehicle (TWV) Division der National Defense Industrial Association (NDIA) gibt heute die Gewinner des 2017 Red Ball Express Award in den Kategorien Industrie und Regierung bekannt. Die diesjährigen Preisträger sind Dani Ziv, Chief Executive Officer von Plasan Sasa, Ltd. und das Strategic Acquisition Programs Directorate der Defense Logistics Agency (DLA) für maritime und Feldeinsätze.



Mit der Auszeichnung würdigt die NDIA jährlich Einzelpersonen und Regierungsinstitutionen, die durch die Einführung, Unterstützung und Entwicklung von militärischen Radfahrzeugen erhebliche Beiträge zur Stärkung der amerikanischen, nationalen Sicherheit leisten. In diesem Jahr vergibt die NDIA TWV Division erstmalig den Red Ball Express Award in zwei Kategorien: Industrie und Regierung.



Die NDIA ist Amerikas führender Verteidigungsindustrieverband zur Förderung der nationalen Sicherheit. Sie dient als rechtliches und ethisches Forum für den Informationsaustausch zwischen Industrie und Regierung zu nationalen Sicherheitsfragen. Die NDIA und ihre Mitglieder fördern durch ihre Divisionen lokalen Ortsverbände, angeschlossenen Verbände und über Veranstaltungen die Entwicklung von innovativer und überlegener Ausrüstung ebenso wie Training und Unterstützung für Streitkräfte im Einsatz und Ersteinsatzkräfte.



Unter der Führung von Herrn Ziv ist Plasan Sasa kann dank Herrn Ziv's Führungsqualitäten in der Lage die Streitkräfte der Vereinigten Staaten mit modernsten Fahrzeugpanzerungen zu versorgen, die in der Vergangenheit unzähligen Angehörigen der US-amerikanischen Streitkräfte das Leben gerettet haben und weiterhin erfolgreich im Einsatz sind.



Das in Israel ansässige Unternehmen Plasan Sasa ist Branchenführer für die Integration innovativer Technologien sich Optimierung der Überlebensfähigkeit. Dies reicht von , der einfachen Armierung als Add-On bis hin zur Implementierung von integrierten Survivability-Systemen. Zu den Innovationen von Plasan Sasa zählen unter anderem Schutzkits für den Fahrgastraum, Chassis- und Rumpfarmierungen.Erfolgreiche Projekte schließen MaxxPro, MRAP (Mine Resistant Ambush Protected) und M-ATV (geländegängige) Fahrzeuge ein.



Plasan Sasa ist das erste israelische Unternehmen, dem diese honorige Auszeichnung zuteilwird.



Plasan ist ein weltweit führender Anbieter von im Einsatz bewährten Lösungen. Das Unternehmen entwirft, entwickelt, fertigt und integriert umfassende Fahrzeugschutzsysteme, die taktische Überlegenheit für anspruchsvollste Missionen bieten. Plasan verfügt mit drei Jahrzehnten an Erfahrung und weltweit über 32.000 mit unseren Schutzlösungen ausgerüsteten Fahrzeugen und mehr als 400 Prototypen über ein einzigartiges Verständnis für die Herausforderungen des modernen Gefechtsfelds. Wir setzen High-End-Schutzlösungen für die operativen Erfordernisse um.



Die feierliche Übergabe des Red Ball Express Award an Herrn Ziv und an DLA's Strategic Acquisition Programs Directorate wird am Dienstag, 16. Mai 2017 um 17 Uhr im Rahmen der 2017 Tactical Wheeled Vehicles Conference im Hyatt Regency in Reston im US-Bundesstaat Virginia stattfinden.



