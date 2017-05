München (ots) -



Still. Echt. Anders. Besser. TELE 5.



Jeder Mensch ist anders. Gut so, denn anders ist besser - so wie TELE 5. Der Münchner Anti-Mainstream-Sender bringt sein Selbstverständnis nun mit einer neuen Imagekampagne auf Sendung. Im Mittelpunkt stehen Charaktere, Gesichter, menschlich, ungefiltert und lebendig, die vor schwarzem Hintergrund mit einer leichten Kamerabewegung ihre ungeschminkte Schönheit zeigen.



Und das absolut STILL.



Kein Wort, keine Musik. Nada! Was in der Aufmerksamkeits-Branche Nummer 1 üblicherweise ein klares No-Go ist, wird in der TELE 5-Kampagne zum emotionalen Stilmittel, dem man sich als Zuschauer nicht entziehen kann. Ohne (Ab-)Lenkung rückt die Kamera die Individualität der Menschen in den Fokus: Jeder einzelne, der vorgestellt wird, "hat etwas". Etwas besonderes. Etwas TELE 5-iges.



Für Art Direction und Umsetzung der neuen TELE 5 Imagekampagne ist Feico Derschow verantwortlich. Der bereits vom ADC für sein Lebenswerk prämierte Werber zählt zu den gefragtesten kreativen Köpfen der Branche. Derschow setzt immer wieder große Marken in Szene - z. B. Volkswagen, Jägermeister, Löwenbräu, Alfa Romeo, van Laack, Deutsche Bahn UND TELE 5.



