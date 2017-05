Was kauft der wohl Agilste 86-Jährige an der Börse? Das steht im Quartalsbericht an die US-amerikanische Börsenaufsicht SEC. Absender: Warren Buffett. Schon letztes Jahr überraschte er damit, in Technologie-Titel zu investieren. Läuft ja auch gut... Wie viel Phantasie bleibt da noch, Vivien Sparenberg von Vontobel? Zwischen 115 und 114 US-Dollar hat Warren Buffett Apple-Aktien zugekauft. Und damit schon jetzt Gewinn gemacht. "Er sieht die Aktie als Value-Investor auch nicht als zu teuer an, sieht sie eher als Consumer- denn als Technologie-Titel.", sagt Vivien Sparenberg von Vontobel zu Antje Erhard. Spekulationen über das neue iPhone 8 zum Beispiel von Goldman Sachs könnten den Kurs weiter treiben.