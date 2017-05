DRESDEN (dpa-AFX) - 10 300 Beschäftigte des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) in Sachsen bekommen mehr Geld. Die Arbeitgeberorganisation des DRK und die Gewerkschaft DHV einigten sich darauf, dass die Löhne und Gehälter innerhalb der kommenden drei Jahre schrittweise um insgesamt 10,3 Prozent steigen. Auch die Ausbildungsvergütung wird erhöht, wie das DRK Sachsen am Mittwoch in Dresden mitteilte.

Außerdem werde der Urlaubsanspruch für Beschäftigte beispielsweise in Kindertages- und Pflegeeinrichtungen oder im Rettungsdienst auf 29 beziehungsweise 30 Tage steigen. Zugleich soll die Arbeitszeit im Rettungsdienst 2019 und 2020 um jeweils eine Stunde reduziert werden. Die zuständigen Gremien der Tarifpartner müssen der Einigung allerdings noch zustimmen./fi/DP/tos

