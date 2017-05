Unterföhring (ots) -



Bitte auf keinen Fall zuhause nachmachen! In der zweiten Folge der SAT.1-Show "It's Showtime! Das Battle der Besten" wird es in der Kategorie "Nervenkitzel" ganz besonders spannend. Alex Magala, 27 Jahre aus Los Angeles, ist Entertainer und Performer. Sein wichtiges Requisit ist das Schwert: "Ich gehe auf die Bühne und riskiere mein Leben. Egal was passiert. Das ist mein Lifestyle." "It's Showtime! Das Battle der Besten", Sonntag, 21. Mai 2017, um 20:15 Uhr in SAT.1.



Zwölf Acts begeistern am Sonntag in den Kategorien "Musik", "Tanz" "Variety" und "Nervenkitzel" mit ihrem einmaligen Können. Doch Schwertschlucker Alex Magala hat es der Jury Michelle Hunziker, Michael Bully Herbig und Sasha mit seiner außergewöhnlichen Performance ganz besonders angetan. Jurorin Michelle kann kaum hinsehen: "Solche Sachen machen mir große Angst. Das ist purer Nervenkitzel! Sehr spektakulär." Und auch Sasha ist überzeugt: "Krasse Show! Ich mag diesen Aktion-Charakter." Michael Bully Herbig will nach dem Auftritt von Alex wissen: "Ist eigentlich einmal etwas schiefgegangen?" "Ich hab schon öfter mein eigenes Blut getrunken. Die Klinge ist circa ein Zentimeter vom Herzen eni fernt. Ich muss wirklich aufpassen." Michael Bully Herbig: "Ursprünglich dachte ich, ich gebe ihm nur zwei Punkte, damit er damit aufhört. Aber der Unterhaltungswert war enorm."



"It's Showtime! Das Battle der Besten", Sonntag, 21. Mai 2017, um 20:15 Uhr in SAT.1.



