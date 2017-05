Stuttgart (ots) - Im Mai 2017 geht der Vierteljahrespreis der Deutschen Schallplattenkritik erneut an eine Pro-duktion des SWR Vokalensembles. In der aktuellen Bestenliste erhält die CD-Einspielung "Finland" den renommierten Preis in der Kategorie "Chorwerke". Die Gesamtaufnahme der Klarinetten-Werke von Carl Maria von Weber mit Sebastian Manz, Solo-Klarinettist des SWR Symphonieorchesters, und dem ehemaligen Radio-Sinfonieorchester Stuttgart gewinnt die begehrte Auszeichnung in der Kategorie "Konzert".



Das SWR Vokalensemble: bewundernswerte Kompetenz bei großer stilistischer Bandbreite Die Jury über ihre Entscheidung: "Der Schlagschatten von Jean Sibelius, dem 'Tyrannosaurus Rex' der finnischen Musik, fällt sowohl vom ersten wie auch vom letzten Stück dieses Chor-Recitals schwer auf alle anderen Werke. Aber sie behaupten sich doch! Ja, tatsächlich, die finnische Moderne war eine einzige Emanzipationsbewegung, das ist der Musik von Einojuhani Rautavaara ebenso deutlich anzuhören wie den ausgewählten Werken von Jukka Linkola und Kaija Saarihao. Eine Entdeckung: die 1970 geborene Riikka Talvitie mit ihrem expressiven 'Mondlied' ('Kuun Kirja'). Das SWR Vokalensemble unter Chefdirigent Marcus Creed stellt er-neut seine bewundernswerte Kompetenz unter Beweis, bei großer stilistischer Bandbreite." Die bei "SWRmusic" erschienene CD "Finland" ist schon die sechste Ausgabe der 2014 gestarteten Länderreihe. Sie enthält als Ersteinspielung das Chorwerk "Orpheus singt" von Einojuhani Rautavaara, der wenige Tage nach der Uraufführung verstorben ist.



Eine Einspielung wie aus einem Guss, rund und frisch - eine Herzensangelegenheit Mit zwei Konzerten, einem Concertino, einem Grand Duo Concertant, den Silvana-Variationen sowie einem Klarinetten-Quintett schuf Carl Maria von Weber einige der bedeutendsten Werke für Klarinette überhaupt. Zur neuen Gesamtaufnahme seiner Werke, der herausragenden Neuveröffentlichung des vergangenen Quartals im Bereich "Konzert" mit Sebastian Manz und dem Radio-Sinfonieorchester Stuttgart unter der Leitung von Antonio Méndez, urteilt die Jury des Deutschen Schallplattenpreises: "Diese Gesamtaufnahme der Klarinetten-Werke von Carl Maria von Weber überzeugt auf der ganzen Linie. Sebastian Manz, Soloklarinettist des Stuttgarter RSO sowie des inzwischen neu formierten SWR Symphonieorchesters, lotet seinen Part musikalisch feinsinnig aus und profiliert sich als ein souveräner Meister seines Instruments. Technische Brillanz, Kantabilität und nuancenreiche Tonschönheit, Spielwitz und kreativer Umgang mit dem Text kommen hier auf beglückende Weise zusammen. Die Musik von Weber scheint für Manz eine Herzensangelegenheit zu sein. So oft er die Klarinetten-Konzerte auch gespielt haben mag, von Routine ist in diesen Interpretationen nichts zu spüren. Eine Einspielung wie aus einem Guss, rund und frisch." Die Doppel-CD "Carl Maria von Weber: Sämtliche Werke für Klarinette. Sebastian Manz, Radio-Sinfonieorchester Stuttgart des SWR, Antonio Méndez, Martin Klett, Casal Quartett, Lars Olaf Schaper" ist bei Berlin Classics erschienen.



Das SWR Vokalensemble auf Tournee



Zur Zeit ist das SWR Vokalensemble mit seinem Chefdirigenten auf Tournee und singt Werke, für deren Einspielungen die Sängerinnen und Sänger bereits mehrfach prämiert wurde. Nach dem Tournee-Auftakt am vergangenen Samstag im Ulmer Münster ist es am 20. Mai in Tübin-gen, am 25. Mai im Rahmen der Schwetzinger Festspiele im Dom zu Speyer und am 28. Mai in Stuttgart zu erleben. Es folgen Konzerte am 2. Juni zur Eröffnung des Internationalen Chorwettbewerbs in Marktoberdorf, am 3. Juni in der Basilika Weingarten beim Bodenseefestival und am 5. Juni in Ludwigsburg bei den Ludwigsburger Schlossfestspielen.



Unabhängiger Zusammenschluss deutschsprachiger Kritiker Der "Preis der deutschen Schallplattenkritik" e.V. ist ein unabhängiger Zusammenschluss von derzeit 156 Musikkritikern und Journalisten aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. Organisiert in 32 Fachjurys, prüfen die Juroren Quartal für Quartal das Angebot neuer Tonträger in 32 Sparten, von der Symphonik über die Oper bis zum Hörbuch, vom Kabarett über Popmusik bis zum Jazz. Sie veröffentlichen vierteljährlich Bestenlisten, außerdem verleihen sie Jahres- und Ehrenpreise sowie einmal jährlich die "Nachtigall".



Engagement für die klassische Musik - SWR Classic SWR Classic - unter dieser Marke vereint der SWR einen wesentlichen Teil seines traditionell umfangreichen Engagements für die klassische Musik im weiteren Sinne. Dazu gehören das SWR Symphonieorchester, das SWR Vokalensemble, das SWR Experimentalstudio, die SWR Big Band, die Schwetzinger Festspiele, die Donaueschinger Musiktage, das Festival Rhein Vokal und die Deutsche Radiophilharmonie (in Kooperation mit dem Saarländischen Rundfunk). Unter dem Motto "Klangvielfalt erleben" reicht so das Spektrum von Barockmusik bis zur zeitgenössischen Avantgarde, von Chormusik und Sinfonik über Jazz und Swing bis zur Live-Elektronik. Das Online-Portal SWRClassic.de bietet Musikfreunden dazu aktuelle Informationen und Beiträge, Videoclips, die Angebote der SWR Musikvermittlung, Konzertkarten, Programmhefte zum Download und vieles mehr. Konzerte der Orchester, Ensembles und Festivals des SWR sind nicht nur auf SWR2 und im SWR Fernsehen zu erleben, sondern kostenfrei auch als SWR Web Concerts zu hören und zu sehen - live oder als Videostream on demand.



