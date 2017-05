Lieber Leser,

Warren Buffets Investmentgesellschaft Berkshire Hathaway (BSH), hat per Q1 2017 einen Rückgang beim Nettogewinn von 27 % auf 4 Mrd. US-Dollar verzeichnet. In Anbetracht dessen, dass Buffet bisher in den letzten zwanzig Jahren im Schnitt 20 % Rendite für seine Aktionäre erwirtschaftet hat, könnte der Gewinnrückgang etwas pessimistisch stimmen. Aber nicht so voreilig. Denn der Gewinnrückgang ging zu einem nicht unwesentlichen Anteil auf Sonderfaktoren zurück.

Übernahmen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...