AUSTIN, Texas - 17. Mai 2017 - SolarWinds (http://www.solarwinds.com/de/), ein führender Anbieter leistungsstarker und kostengünstiger IT-Management-Software, hat heute den Erwerb von Scout Server Monitoring bekannt gegeben. Diese Transaktion wurde am Freitag, dem 5. Mai 2017 abgeschlossen. Im Rahmen dieses Kaufs wechselte Scout-Mitbegründer und Chief Technology Officer Andre Lewis zu SolarWinds.

Mit Pingdom® Server Monitor (http://server-monitor.pingdom.com/), ehemals Scout Server Monitoring, baut SolarWinds sein ohnehin schon umfassendes Angebot bei der Serverüberwachung mithilfe der sofort einsatzbereiten und einfachen, aber dennoch äußerst leistungsfähigen SaaS-basierten Serverüberwachungsfunktionen, die von DevOps-Experten für DevOps-Experten entwickelt wurden, weiter aus. Neben den hervorragenden Funktionen, die die Kunden von Scout bereits zu schätzen wissen, profitieren sie nun auch von noch höheren Investitionen in dieses Produkt sowie von einem besseren Zugriff auf das komplette SolarWinds®-Portfolio an SaaS-basierten Tools. Auf diese Weise können sie den gesamten Stack auf jeder Ebene - von der Infrastruktur- und Anwendungsebene bis hin zum Endbenutzererlebnis - besser verwalten und optimieren sowie Fehler einfacher beheben.

"Wir freuen uns, Pingdom Server Monitor, ehemals Scout Server Monitoring, zu unserem Produktportfolio hinzufügen zu können", meinte Christoph Pfister, Executive Vice President für Produkte bei SolarWinds. "Hiermit erhalten Entwickler und DevOps-Anwender Zugriff auf eine kostengünstige, SaaS-basierte Serverüberwachungslösung. Wir freuen uns darauf, in diese Technologie zu investieren, und wir begrüßen Andre Lewis, der uns dabei unterstützen wird, im SolarWinds-Team."

Pingdom Server Monitor fügt Pingdom (https://www.pingdom.com/)-Produkte für die Website- und Leistungsüberwachung sowie Librato (https://www.librato.com/)®, Papertrail (https://papertrailapp.com/) und TraceView (http://traceview.solarwinds.com/) zum SaaS-Produktportfolio des Unternehmens für die Überwachung von cloud-nativen Anwendungen, Servern und sonstiger Infrastruktur hinzu, um die komplexen Herausforderungen bezüglich Leistung und Zuverlässigkeit der heutigen Cloud-Umgebungen zu bewältigen.

"Das Zeitalter der Cloud-Technik und Digitalisierung treibt das exponentielle Wachstum bei den Anwendungen und zunehmende Komplexität voran", fügte Pfister hinzu. "Es ist offensichtlich, dass cloud-native Entwickler und DevOps-Teams eine schnellere Fehlerbehebung benötigen, damit sie Probleme einfacher beheben und die Leistung für den gesamten Stack, einschließlich der Server, optimieren können. Mit unserem SaaS-Portfolio und den darin enthaltenen marktführenden Produkten soll genau das zu einem erschwinglichen Preis angeboten werden."

Weitere Informationen zu den IT-Verwaltungsprodukten von SolarWinds, einschließlich 30-tägiger Gratistestversionen zum Herunterladen, finden Sie auf der SolarWinds-Website (http://www.solarwinds.com/de/) oder telefonisch unter der Rufnummer +1 866.530.8100.

Bestandskunden von Scout Server Monitoring, die nun von SolarWinds betreut werden, erhalten unter der E-Mail-Adresse support.server@pingdom.com (mailto:support.server@pingdom.com) weitere Informationen.

Über SolarWinds

SolarWinds verkauft leistungsstarke und kostengünstige IT-Verwaltungssoftware an Kunden auf der ganzen Welt, von Fortune 500®-Unternehmen über Managed Service Provider (MSPs) und Regierungsbehörden bis hin zu Bildungseinrichtungen. Wir konzentrieren uns bewusst ausschließlich auf IT-, MSP- und DevOps-Professionals und wir sind bestrebt, die Komplexität zu beseitigen, die unsere Kunden bei herkömmlichen Anbietern von Unternehmenssoftware hinnehmen müssen. Unabhängig davon, wo die IT-Anlage oder der Nutzer sich befinden, liefert SolarWinds Produkte, die einfach zu finden, kaufen, bedienen, warten und anzupassen sind und stellt die Kapazitäten bereit, um wichtige Bereiche der Infrastruktur vom physischen Ort in die Cloud zu verlagern. Dieser Schwerpunkt und unsere Verpflichtung zur Spitzenleistung in der End-to-End-Leistungsverwaltung in der hybriden IT machte SolarWinds zum weltweit führenden Anbieter von Netzwerkverwaltungssoftware und MSP-Lösungen und treibt ähnliches Wachstum über das volle Spektrum an IT-Verwaltungssoftware an. Unsere Lösungen basieren auf unserer engen Beziehung zu unserem Kundenstamm, der sich über unsere Online-Community THWACK (https://thwack.solarwinds.com/welcome/) austauscht, um Probleme zu lösen, Technologien und Best Practices zu teilen und sich direkt an unserer Produktentwicklung zu beteiligen. Weitere Informationen finden Sie unter www.solarwinds.com/de (http://www.solarwinds.com/de).

