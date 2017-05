Der politische Sturm in Washington erreicht am Mittwoch endgültig die Wall Street. Bereits am Vortag hatten Sorgen über den schwer unter Druck stehenden US-Präsidenten Donald Trump die Börsen gebremst. Nun suggeriert der Aktienterminmarkt eine leichtere Handelseröffnung am Kassamarkt, denn immer neue Details der politischen Fehltritte Trumps kommen ans Licht. Laut Medienberichten soll Trump den früheren FBI-Chef James Comey zur Einstellung der Ermittlungen in der Russland-Affäre aus dem Wahlkampf gedrängt haben, bevor er diesen entließ. Nun fordern sogar republikanische Parteifreunde Trumps zusätzliche Ermittlungen. Der Begriff "Amtsenthebung" macht im politischen Washington immer vernehmbarer die Runde. Der Buchmacher Paddy Power sieht die Wahrscheinlichkeit dafür bereits bei 33 Prozent. Vor diesem Hintergrund sehen Händler die politischen Mehrheiten für Trump und seine Steuerpolitik immer stärker schwinden.

"Der 'Trump-Effekt' ist einer der Hauptgründe für das Erreichen der jüngsten Rekorde. Es ist nur allzu verständlich, dass der über die Regierung hereinbrechende Skandal einige Zweifel unter Investoren aufkommen lässt", sagt Analyst Connor Campbell von Spreadex. Die Krise dürfte Trump davon abhalten, mit seiner Politik wie den großen Infrastrukturplänen und der großzügigen Steuersenkung fortzufahren. Diese Projekte stünden hinter den jüngsten Rekordständen, nun untergrüben die aktuellen Entwicklungen diese Hoffnungen, heißt es weiter.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/flf/cln

(END) Dow Jones Newswires

May 17, 2017 06:09 ET (10:09 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.