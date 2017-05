Wien - Anfang Juli wird Suni Harford als Head of Investment die Zuständigkeit für das Asset Management der UBS AM übernehmen, so die Experten von "FONDS professionell".Laut der Schweizer Großbank werde sie in ihrer neuen Funktion für rund 550 Milliarden Euro Assets under Management und 500 Angestellte verantwortlich zeichnen. Harford werde von New York aus an Ulrich Koerner, President bei UBS AM, berichten.

