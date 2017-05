Frankfurt/Luxemburg (ots) -



Führendes Unternehmen im Bereich Social Media Listening und Analytics eröffnet neues Büro in Frankfurt/Main, um starkem Wachstum und erhöhter Kundennachfrage in Deutschland nachzukommen.



Talkwalker, einer der weltweit bedeutendsten Anbieter im Social Media Analytics Markt, führt sein Deutschlandgeschäft ab sofort aus seiner neuen Zentrale mitten im Frankfurter Westend.



Damit eröffnet Talkwalker, nach San Francisco Anfang des Jahres, bereits sein weltweit viertes Büro und stellt die Weichen für ein weiteres Wachstum im deutschen Markt. Talkwalkers konstante Expansion belegt die starke Nachfrage für Social Data Intelligence-Lösungen, denn immer mehr Unternehmen auch in Deutschland werden sich bewusst, welches Potenzial in Kunden- und Wettbewerbs-Insights aus Social Media- und Business-Daten steckt.



Talkwalker hat mehr als 140 Angestellte und hat bereits im vierten Jahr in Folge seine Größe und Umsätze verdoppelt. Das Unternehmen stellt einen Must-Have Service im Social Media Listening und Analytics Markt bereit; die Branche soll laut dem Marktforschungsunternehmen MarketsandMarkets von 1,6 Mrd. Dollar 2015 auf 5,4 Mrd. Dollar im Jahr 2020 wachsen.



"Talkwalker ist führend im Bereich Social Media Listening und Analytics, das wissen auch unsere zahlreichen Kunden in Deutschland", sagt Dr. Michael Stuck, Geschäftsführer Talkwalker Deutschland. "Wir freuen uns außerordentlich über die Eröffnung unseres Büros in Frankfurt. So können wir die enorme Nachfrage ideal bedienen und für unsere Kunden bedeutet dies mehr Qualität durch mehr Nähe."



Talkwalker hat 700+ Kunden weltweit, darunter große Marken wie Bonduelle, Merck, BASF, Melitta, und globale Agenturen wie Edelman, Publicis, Serviceplan und fischerAppelt. Die Plattform wird in vielen unterschiedlichen Branchen verwendet, darunter FMCG, Telekommunikation, Handel, sowie in der Luxusgüter- und in der Pharmabranche.



"Gerade in Deutschland wachsen wir weiterhin deutlich," sagt Talkwalker CEO Robert Glaesener. "Die Eröffnung eines neuen Hauptsitzes in Frankfurt mit einem erfahrenen Team ist da nur logische Konsequenz und legt die Basis, um in so einem wichtigen Markt unseren Kunden weiterhin leistungsstarke Analysen und neue Insights liefern zu können."



Die neuen Büros mit beeindruckendem Blick auf die Skyline der Mainmetropole sind unter folgender Adresse zu finden:



Talkwalker Barckhausstraße 1 60325 Frankfurt am Main Tel: +49 69 254745-500 E-Mail: Contact@Talkwalker.com



Über Talkwalker



Talkwalker (www.talkwalker.com/de) ist eines der weltweit führenden Unternehmen im Bereich Social Media Monitoring. Die Plattform liefert anwendbare Insights durch Social Media Analysten und Echtzeit-Social Listening. Damit hilft Talkwalker, Marken den Wert Ihrer Social Media Aktivitäten zu beweisen und die Geschwindigkeit und Genauigkeit ihrer Entscheidungen zu beschleunigen.



Talkwalkers hochmoderne Social-Data-Intelligence-Plattform beobachtet und analysiert Online-Unterhaltungen in sozialen Netzwerken, auf neuen Webseiten, in Blogs, Foren etc. in mehr als 187 Sprachen. Die mehr als 1.500 Server des Unternehmens verarbeiten täglich 500 Mio. Posts von 150 Mio. Webseiten.



Weltweit wird Talkwalker von mehr als 700 Kunden genutzt, einschließlich Bonduelle, Merck, BASF, Melitta, sowie von Kommunikationsspezialisten wie Ogilvy, Publicis, Peppercomm und Weber Shandwick.



