Anlageexperten sehen aktuell gute Chancen und Nachholpotenzial für europäische Aktien. Für ein verstärktes Investment auf dem Kontinent spricht einiges. Doch auch eine andere Anlageklasse hat derzeit Potenzial.

Selten waren sich Anlageexperten derart einig. Fast wie im Chor tönt es aus den Research-Abteilungen der Banken und Vermögensverwalter: Europäische Aktien übergewichten! Die Chefstrategen und Chefvolkswirte sehen Nachholpotenzial. Für europäische Börsen sprechen derzeit in der Tat die Bewertungen, die aktuellen Wirtschaftsdaten und nachlassende politische Risiken.

Hieß es zuletzt frei nach Donald Trumps Wahlversprechen "America first" an den Aktienmärkten, könnte die Devise für Anleger in den kommenden Monaten deshalb "Europe first" lauten. "Die Märkte haben ihre Hoffnungen auf Donald Trump schon zu einem starken Anteil ausgepreist", sagt Martin Lück, Leiter Kapitalmarktstratege bei Blackrock. US-Nebenwerte und amerikanische Value-Aktien, bis dato Gradmesser der "Make America great again"-Verheißungen, hätten ihre Outperformance in den letzten Wochen eingebüßt. "Dagegen läuft Europa immer besser, getrieben von guten volkswirtschaftlichen Zahlen und positiven Unternehmensberichten", meint Lück.

Zwar stiegen auch diesseits des Atlantiks die Märkte in den Monaten nach Trumps Wahlsieg, aber Experten sehen noch immer Nachholbedarf. Der Dax notiert nahe seines Allzeithochs und hat im vergangenen halben Jahr fast 20 Prozent zugelegt. Noch ein bisschen besser schnitt der europäische Standardwerteindex Euro Stoxx 50 ab. "Natürlich sind die Märkte weit gelaufen und in den meisten Industrieländern liegen die Kurs-Gewinn-Verhältnisse über dem langfristigen Durchschnitt", sagt Tilmann Galler, Anlagestratege bei ...

