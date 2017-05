Die Fusion mit dem US-Großaktionär war für den nun gleichnamigen Geldautomatenhersteller Diebold Nixdorf teurer als erwartet. Das Unternehmen rechnet nun mit Rückgängen bei Umsatz und Gewinn.

Der Geldautomatenhersteller Diebold Nixdorf hat nach Einbußen im ersten Halbjahr seine Jahresziele gekappt. Neben kräftigen Umsatzrückgängen in Amerika und der Region Asien/Pazifik/Afrika hätten Restrukturierungsaufwendungen und unerwartet hohe Kosten für den Zusammenschluss mit dem US-Großaktionär Diebold Nixdorf Inc zu Buche geschlagen, begründete der Paderborner Konzern am Mittwoch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...