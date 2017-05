New York - Die Finanzmärkte reagieren zunehmend nervös auf immer neue Vorwürfe gegen US-Präsident Donald Trump. Nachdem am Dienstag die Weitergabe geheimdienstlicher Informationen an Russland für Verunsicherung gesorgt hatte, gab es am Mittwoch Aufregung wegen eines Presseberichts über die mögliche Beeinflussung von FBI-Ermittlungen. Der einflussreiche Republikaner John McCain sprach gar von einem Skandal in der Grössenordnung von Watergate. Dieser hatte in den 70er Jahren den damaligen Präsidenten Richard Nixon zu Fall gebracht.

An den Finanzmärkten sorgte die Verunsicherung der Anleger für einen Zustrom in sichere Anlagehäfen. Gefragt waren am Mittwochvormittag vor allem Staatsanleihen von Ländern mit hoher Bonität. Kursgewinne verzeichneten in Europa etwa Staatspapiere Deutschlands, Frankreichs und Grossbritanniens. Eine hohe Nachfrage nach Staatsanleihen war auf breiter Front zu beobachten, kaum ein Staatspapier verlor an Boden. Auch amerikanische Staatstitel legten im Kurs deutlich zu. Sie gelten schon aufgrund der gewaltigen Grösse des amerikanischen Anleihemarktes als besonders beliebt unter sicherheitsorientierten Investoren.

Spekulationen um Trumps Zukunft

Auch am Aktienmarkt ging das Drunter und Drüber in der US-Politik nicht spurlos vorbei. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...