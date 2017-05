Von Thomas Leppert

FRANKFURT (Dow Jones)--Für die Börsen in Europa geht es am Mittwochmittag nach unten. Mehr und mehr belastet der feste Euro, der von der Schwäche im Dollar profitiert. "Die Trump-Rally könnte an ihr Ende kommen", sagt Lukman Otunuga vom Broker FXTM und verweist darauf, dass der Dollar zum Euro auf den niedrigsten Stand seit dem Wahlsieg Donald Trumps zum US-Präsidenten Anfang November gefallen ist. Angesichts des heftig kritisierten politischen Vorgehens des Präsidenten spricht der Devisenanalyst von einer "fortgesetzten Unsicherheit rund um Trump". Der DAX gibt um 0,4 Prozent auf 12.756 Punkte nach. Der Euro-Stoxx-50 verliert 0,4 Prozent auf 3.628 Punkte.

Euro hat noch viel mehr Aufwärtspotenzial

Die Erholung des Euro steht möglicherweise erst am Anfang. "Der letzte Rest des Trump-Dollar ist dahin", sagt Commerzbank-Devisenanalyst Ulrich Leuchtmann. Zwar dürfte das negative Momentum für den Dollar möglicherweise nachlassen, weil sich die Marktteilnehmer langsam an das politische Chaos in Washington gewöhnen könnten. Sollte allerdings die Unterstützung der Republikaner für den US-Präsidenten bröckeln, könnte die Abwärtsdynamik sogar noch zunehmen: "Momentan ist das Risiko jedweder Dollar-Position kaum rational zu quantifizieren", warnt der Commerzbank-Analyst.

Neben den politischen Aussichten sind es aber auch die auseinanderdriftenden wirtschaftlichen Perspektiven, die laut Marktteilehmern den Euro stärken. Aus den USA kamen zuletzt nur noch gemischte Wirtschaftsdaten. Der US-Arbeitsmarkt zeigt sich zwar noch stark, doch die Einzelhandelsumsätze sind zuletzt deutlich langsamer gewachsen als erwartet. Auch die jüngsten Immobiliendaten deuten auf eine schwache Entwicklung hin. In der Eurozone weisen die Daten dagegen nach oben. Sie dürften die Europäische Zentralbank schon bald zu einer Änderung ihres geldpolitischen Ausblicks drängen. Zusammen mit den guten Konjunkturaussichten treibt das die globalen Anleger in Assets der Eurozone.

Bundesanleihen sind gesucht. Die Berichte über das politische Agieren Donald Trumps stützten den US-Rentenmarkt und sorgten auch am Euro-Rentenmarkt für eine freundliche Tendenz, sagt Ulrich Wortberg von der Helaba. Auch Gold als sichere Anlage erfreut sich reger Nachfrage, die Feinunze steigt um 0,9 Prozent auf 1.248 Dollar.

Geplante Thyssen-Tata-Stahlfusion nimmt weitere Hürde

Aktien von Thyssenkrupp legen um 3,7 Prozent zu, nachdem der Kurs am Dienstag bereits um mehr als 4 Prozent gestiegen war. Auslöser der Käufe war eine hohe Rückstellung des indischen Stahlherstellers Tata Steel für Pensionsverpflichtungen für seine britischen Stahlwerke. Damit könnte Beobachtern zufolge die bisher ungeklärte Pensionsfrage gelöst werden, die bislang eine Fusion des britischen Stahlgeschäfts von Tata Steel mit dem von Thyssenkrupp verhindert hatte. Kommt es zu der Fusion, könnte Thyssenkrupp Synergien heben und Kosten sparen.

SAP hat am ersten Tag der Sapphire-Hausmesse in Orlando/USA die positiven Innovationsschritte bei bestehenden und neuen Produkten herausgestellt, betonen die Analysten von Goldman Sachs (GS). Sie verweisen auf die Einführung einer vereinfachten Preisstruktur, die den Kunden die Möglichkeit gebe, nur die Funktionalitäten zu kaufen, die sie benötigen. Die Aktie handelt am Mittag unverändert.

In Amsterdam verlieren ABN Amro 2,5 Prozent. Bei den Quartalszahlen der Bank bemängeln Händler, dass ein Großteil des Gewinns auf einer Neubewertung von Finanzmarkt-Derivaten beruhe und nicht auf dem operativen Geschäft. In Wien steigen dagegen Raiffeisen International um 1,7 Prozent. Die Bank hat im ersten Quartal mehr als doppelt soviel verdient wie im Vorjahreszeitraum.

Die Kursverluste der Immobilienunternehmen Vonovia, TAG Immobilien und Alstria Office von 3,7 bis 4,5 Prozent sind den Dividendenabschlägen der Gesellschaften geschuldet.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 3.628,19 -0,38 -13,70 10,26 Stoxx-50 3.272,50 -0,11 -3,61 8,70 DAX 12.756,17 -0,38 -48,36 11,11 MDAX 25.002,33 -0,40 -100,16 12,68 TecDAX 2.229,10 -0,10 -2,29 23,04 SDAX 10.978,71 -0,40 -43,78 15,33 FTSE 7.522,67 0,01 0,64 5,32 CAC 5.381,41 -0,46 -24,69 10,68 Bund-Future 160,62 0,23 -0,07 DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8.10 Uhr Di, 17.27 Uhr % YTD EUR/USD 1,1103 -0,02% 1,1105 1,1068 +5,6% EUR/JPY 124,64 -0,16% 124,85 125,22 +1,4% EUR/CHF 1,0919 +0,01% 1,0918 1,0941 +1,9% EUR/GBP 0,8568 -0,22% 0,8586 1,1666 +0,5% USD/JPY 112,28 -0,13% 112,43 113,15 -4,0% GBP/USD 1,2958 +0,19% 1,2933 1,2910 +5,0% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 49,07 49 +0,1% 0,07 -13,6% Brent/ICE 51,74 51,65 +0,2% 0,09 -11,7% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.247,91 1.237,11 +0,9% +10,80 +8,4% Silber (Spot) 16,93 16,85 +0,5% +0,08 +6,3% Platin (Spot) 941,80 941,50 +0,0% +0,30 +4,2% Kupfer-Future 2,54 2,55 -0,3% -0,01 +1,0% ===

