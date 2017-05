In Großbritannien sind so viele Menschen in Arbeit wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Die Brexit-Befürworter sehen sich bestätigt. Ein Problem ist die Inflation.

Die Arbeitslosigkeit in Großbritannien ist vor den anstehenden Neuwahlen auf das niedrigste Niveau seit Jahrzehnten gesunken. Im Zeitraum von Januar bis März fiel die nach Kriterien der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) berechnete Quote auf 4,6 Prozent, wie das Statistikamt ONS am Mittwoch mitteilte. Dies ist der niedrigste Wert seit fast 42 Jahren. Experten hatten erwartet, dass die Quote bei 4,7 Prozent verharren würde. Die Zahl der Anträge auf Erwerbslosenunterstützung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...