Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt steht am Mittwochmittag weiterhin klar im Minus, der SMI hat aber einen Teil noch grösserer Abgaben aus der Startphase wieder aufgeholt. Bereits am Vortag war ein ähnliches Muster zu beobachten gewesen. Ob dem Gesamtmarkt wie am Dienstag aber noch der Vorstoss in die Gewinnzone gelingen wird, scheint derzeit eher zweifelhaft, denn zu breit sind die Verluste gestreut. Die Marke bei etwas über 9'100 Punkten scheint momentan die obere Grenze für den SMI.

Die Stimmung habe sich nicht grundsätzlich verschlechtert, hiess es in Börsenkreisen. Mittlerweile seien die Bewertungen aber sehr hoch und dass nun einmal Gewinne mitgenommen würden, komme nicht überraschend. Geprägt werde das Börsengeschehen mangels anderer Nachrichten weiterhin von den politischen Unsicherheiten im Zusammenhang mit der Regierung Trump und der damit verbundenen Dollar-Schwäche. Die Berichte über die Herausgabe sensibler Geheimdienst-Infos zu geplanten IS-Aktivitäten durch US-Präsident Donald Trump an Russlands Aussenminister Lawrow wirkten spürbar bremsend, hiess es dazu.

Bis um 12.10 Uhr büsst der Swiss Market Index (SMI) 0,43% auf 9'088,02 Punkte ein. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI), in dem die grössten Titel nicht mit der ganzen Gewichtung enthalten sind, fällt um 0,57% auf 1'430,42 Punkte zurück und der breite Swiss Performance Index (SPI) um 0,50% auf 10'320,02 Punkte. Von ...

