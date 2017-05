Mainz (ots) -



Sie haben die Gesellschaft des 20. Jahrhunderts entscheidend verändert. Doch dienen Computer ganz im Sinne von "Big Brother" der Unterjochung der Menschheit oder stehen sie in Wirklichkeit für die Freiheit des Individuums? Dieser Frage geht Filmemacher Peter Kocyla am Sonntag, 21. Mai 2017, 20.15 Uhr, in der ZDFinfo-Doku "Die Macht der Elektronengehirne: Die Geschichte der Informationsgesellschaft" nach.



In seinem Roman "1984" zeichnet George Orwell das düstere Bild eines Überwachungsstaats. Ausgerechnet in besagtem Jahr bringt das US-Unternehmen Apple den Macintosh auf den Markt - den persönlichen Computer für zu Hause. Endlich erhält auch der Bürger digitale Power gegen die Großen. Doch Hoffnungen und Ängste begleiten die Informationstechnik bereits seit ihren Anfängen in den 1940er-Jahren, wie Peter Kocyla in "Die Macht der Elektronengehirne" deutlich macht.



