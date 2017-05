Der schwedische Energiekonzern will mit "Trianel PED" sein Angebot für Privatkunden erweitern. Zudem sollen über die Kooperation mit Trainel auch mehr Stadtwerke erreicht werden. Der Stadtwerke-Verbund will mit Vattenfalls Unterstützung die notwendige Skalierung und Weiterentwicklung der Plattform gewährleisten.Vattenfall hat die digitale Vertriebssteuerungsplattform "Trianel PED" erworben. Über die Kaufsumme hätten der Energiekonzern und die Stadtwerke-Kooperation Stillschweigen vereinbart, hieß es am Mittwoch. Mit der Übernahme wolle Vattenfall sein sein Angebot für dezentrale Energielösungen ...

