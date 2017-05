BERLIN (dpa-AFX) - Die privaten Sicherheitsdienste in Deutschland sind im vergangenen Jahr wieder kräftig gewachsen. Der Umsatz stieg im Vergleich zum Vorjahr um 23,8 Prozent auf 8,62 Milliarden Euro, wie der Bundesverband der Sicherheitswirtschaft am Mittwoch in Berlin mitteilte. Das "Schutzbedürfnis" der Kunden aus Wirtschaft, Staat und Kommunen sei ungebrochen, hieß es zur Begründung. Zum Umsatzwachstum trugen demnach auch höhere Preise für die Aufträge bei. Schon 2015 waren die Umsätze sprunghaft gestiegen, vor allem wegen der Bewachung von Flüchtlingsunterkünften. Für 2016 hatte die Branche eigentlich mit einem deutlich schwächeren Wachstum gerechnet./bf/DP/tos

AXC0123 2017-05-17/13:03