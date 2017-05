Hannover (ots) - Pfingsten ist auch in diesem Jahr wieder eine beliebe Zeit für eine Kurzreise ins Warme - vor allem ans Mittelmeer. TUI, der weltweit führende Touristikkonzern, hat das Angebot für den deutschen Markt nochmals aufgestockt. Kurz-entschlossenen stehen noch ausreichend Angebote zur Auswahl. Generell sollten sie jedoch nicht mehr allzu lange zögern und gerade bei den Mittelmeerzielen Flexibilität bei Abflughafen und Reisezeitraum mitbringen. Das beliebteste Reiseziel über Pfingsten ist Spanien.



Das Pfingstferien-Ranking im Überblick: 1. Spanien 2. Griechenland 3. Türkei 4. Portugal 5. Bulgarien 6. Ägypten 7. Italien 8. Tunesien 9. Kapverden 10. Kroatien



Im Durchschnitt investieren TUI Urlauber rund 1.060 Euro für ihre Pfingstreise. Neben einer umfangreichen Hotel- und Flugauswahl ist auch eine große Mietwagenflotte über TUI buchbar. Eine Woche mit Frühstück im Viereinhalb-Sterne-Grupotel Gran Vista auf Mallorca mit Flug ab/bis Karlsruhe kostet vom 31. Mai bis 7. Juni ab 538 Euro pro Person im Doppelzimmer. Einen Kleinwagen der Kategorie A auf Mallorca gibt es bei TUI Cars über Pfingsten für eine Woche bereits ab 24 Euro pro Tag.



