Ein Magazin, eine Frau, eine Mission: Janin Ullmann zeigt bei "red.Style - wemakeyouhappy", wie Frauen stylisch und trendbewusst durchs Leben kommen, aber immer entspannt und mit Wohlfühl-Faktor! Das Magazin kennt die neuesten Fashion-Trends, egal, ob frisch vom Catwalk, vom roten Teppich oder den heißesten Street-Style - und Janin Ullmann weiß, wie Frau sie schnell und einfach in ihr tägliches Leben integrieren kann. "red.Style" gibt ab 28. Juni 2017, jeden Mittwoch um 22:10 Uhr auf sixx Beauty-Tipps für Alltag und Party - Beratung wie von der besten Freundin eben: Wie lassen sich an einem struppigen Bad-Hair-Day hippe Flecht-Frisuren kreieren? Welches Make-Up passt zu welchem Typ? Deutschlands angesagteste Blogger, die innovativsten Köche und Experten aus allen Lebensbereichen haben außerdem Tipps und Tricks rund um weitere Themen wie Home and Living, Travel, Food und Love und Dating im Gepäck. Moderatorin Janin Ullmann: "Ich liebe es, innovative Lifestyle- und Beautyideen zu entdecken. Am wichtigsten finde ich es aber, sie so zu interpretieren, dass sie zu meinem Leben passen und ich immer noch ich selbst bleiben kann! Mit 'red.Style' tauche ich jede Woche ganz tief in diese Welt ein und lasse mich zusammen mit den Zuschauerinnen zu neuen Stylings oder dem nächsten Mädelstrip inspirieren." Geht nicht, gibt's nicht! Moderatorin und Journalistin Janin Ullmann (35) ist ein echtes Multitalent! Ihre Karriere startete sie mit gerade mal 18 Jahren beim Musiksender VIVA. Dort moderierte sie unter anderem das Lifestyle- und Fashionmagazin "Inside". Mit einem Volontariat beim NDR rundete sie ihr Profil mit einer fundierten journalistischen Ausbildung ab. Seitdem ist sie regelmäßig im NDR und im Ersten als "Tagesschön-Sprecherin" im Satire-Magazin "extra3" zu sehen. Außerdem wurde das gemeinsam von Janin Ullmann und dem NDR entwickelte Format "Bilder von dir" im vergangenen Jahr für den Grimme-Preis nominiert. Seit Mai 2017 ist Janin Ullmann Teil der sixx-Familie: Neben der Moderation des neuen Magazins "red.Style" ist sie ab Sommer 2017 als kreative DIY-Expertin in der neuen, eigenproduzierten Home-Makeover-Show "Boom my Room - Janin Ullmann möbelt auf!" zu sehen. Mit dem neuen Magazin "red.Style", das von RedSeven Entertainment im Auftrag von sixx produziert wird, baut ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbH die erfolgreiche ProSieben-Marke "red." weiter aus.



"red.Style - wemakeyouhappy" ab Mittwoch, 28. Juni 2017, um 22:10 Uhr neu auf sixx.



