- ,Herz der Marke' für besten Werterhalt in Prozent in der Mittelklasse ausgezeichnet - Prognostizierter Restwert des SKODA OCTAVIA COMBI DRIVE 1,8 TSI mit 132 kW (180 PS) beträgt nach vier Jahren und 80.000 Kilometern 54,42 Prozent des Neupreises - Käufer des beliebtesten SKODA Modells profitieren von hoher Wertstabilität



Der SKODA OCTAVIA COMBI DRIVE ist das Mittelklassemodell mit der besten Werterhaltprognose in Prozent. Bei der jährlichen Analyse des Fachmagazins Auto Bild und des Marktforschungsunternehmens Schwacke eroberte das beliebte Sondermodell mit dem 132 kW (180 PS)* starken 1,8 TSI-Turbobenziner in seiner Kategorie den Titel 'Wertmeister 2017'. Käufer des Bestsellers der Marke profitieren auch nach vier Jahren bei einem möglichen Wiederverkauf vom großen Werterhalt. Die feierliche Preisverleihung fand am 16. Mai im Verlagshaus von Auto Bild in Berlin statt.



Damit erhält die Erfolgsbaureihe von SKODA bereits zum insgesamt fünften Mal seit 2009 die begehrte Auszeichnung von Europas größter Autozeitschrift. Bei der Wahl der 'Wertmeister 2017' setzte sich der SKODA OCTAVIA COMBI DRIVE 1,8 TSI gegen starke Konkurrenz durch. Nach vier Jahren und einer Gesamtlaufleistung von 80.000 Kilometern prognostizieren die Experten für den kompakten Raumriesen einen Restwert von 16.201 Euro - das entspricht 54,42 Prozent des ursprünglichen Neupreises in Höhe von 29.770 Euro. Hintergrund: Schwacke legt als Maßstab für die vergleichende Analyse der unterschiedlichen Fahrzeuge für jedes Segment spezifische Ausstattungen fest. Dabei überzeugt der SKODA OCTAVIA COMBI DRIVE 1,8 TSI mit dem besten Werterhalt in Prozent in der Mittelklasse.



"Der OCTAVIA ist das meistverkaufte Modell von SKODA und das Herz unserer Marke. Wir von SKODA freuen uns sehr über das tolle Abschneiden des OCTAVIA beim Wertmeister 2017 von Auto Bild und Schwacke. Wir wissen, wie wichtig der Restwert eines Automobils bei der Bewertung der Gesamtbetriebskosten und damit bei Kaufentscheidungen ist", sagt Stefan N. Quary, Leiter Vertrieb bei SKODA AUTO Deutschland. "Mit seinem attraktiven Design, jeder Menge Platz, dem hervorragenden Preis-/Wertverhältnis sowie dem ausgezeichneten Werterhalt bietet der OCTAVIA viele starke Argumente. Das unterstreicht auch seine große Beliebtheit am Markt."



Seit Anfang März ist der umfangreich aufgewertete SKODA OCTAVIA bei den SKODA Händlern erhältlich. Die Neuauflage des Bestsellers überzeugt mit neu gestalteter Front- und Heckpartie sowie zahlreichen attraktiven Ausstattungsmerkmalen. Hierzu zählen unter anderem Scheinwerfer mit Voll-LED-Technologie und hochmoderne Lösungen für Fahrerassistenzen, Infotainment und Connectivity. Neben dem KODIAQ verfügt auch der überarbeitete OCTAVIA serienmäßig über die Online-Dienste Care Connect.



Den begehrten Titel ,Wertmeister' vergab das Fachmagazin Auto Bild in diesem Jahr bereits zum 14. Mal - zum siebten Mal wurde die Untersuchung gemeinsam mit dem Marktforschungsinstitut Schwacke durchgeführt. Dabei kürte die Jury in verschiedenen Modellklassen und jeweils zwei Kategorien die wertstabilsten Fahrzeuge. Neben dem besten Werterhalt in Prozent bewerteten sie auch den geringsten Wertverlust in Euro. Für jedes Segment legt Schwacke spezifische Ausstattungen fest, die als Maßstab für die einzelnen Fahrzeuge dienen. Die Prognose basiert auf einer angenommenen Haltedauer von vier Jahren und einer durchschnittlichen jährlichen Fahrleistung von 20.000 Kilometern in der Mittelklasse, in der auch der SKODA OCTAVIA COMBI DRIVE 1,8 TSI antritt. Hierzu analysierten die Experten die prognostizierten Gebrauchtwagenpreise für rund 9.000 verschiedene Pkw-Modelle auf Basis von mehr als 1,5 Millionen monatlichen Marktbeobachtungen.



OCTAVIA COMBI 1,8 TSI 132 kW (180 PS)



innerorts 7,6 l/100km, außerorts 5,2 l/100km, kombiniert 6,1 l/100km, CO2-Emissionen kombiniert 140 g/km, CO2-Effizienzklasse C



