FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen haben am Mittwoch wie auch viele andere Staatspapiere von einer größeren Unsicherheit unter Anlegern profitiert. Auslöser waren zunehmende Polit-Turbulenzen in den USA. Der richtungsweisende Euro-Bund-Future stieg bis zum Mittag um 0,11 Prozent auf 160,57 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe fiel auf 0,42 Prozent.

Grund für die Verunsicherung waren neuerliche Vorwürfe gegen US-Präsident Donald Trump. Nachdem am Dienstag die Weitergabe geheimdienstlicher Informationen an Russland für Wirbel gesorgt hatte, gab es am Mittwoch Aufregung wegen eines Presseberichts über die mögliche Beeinflussung von FBI-Ermittlungen. Der einflussreiche Republikaner John McCain sprach gar von einem Skandal in der Größenordnung von Watergate. Dieser hatte in den 70er Jahren den damaligen Präsidenten Richard Nixon zu Fall gebracht.

Sichere Anlagehäfen profitierten von dieser Nachrichtenlage. Gefragt waren vor allem Staatsanleihen von Ländern mit hoher Bonität wie Deutschland, Frankreich oder Großbritannien. Eine hohe Nachfrage nach Staatsanleihen war auf breiter Front zu beobachten, kaum ein Staatspapier verlor an Boden. Auch amerikanische Staatstitel legten im Kurs deutlich zu. Sie gelten schon aufgrund der gewaltigen Größe des amerikanischen Anleihemarktes als besonders beliebt unter sicherheitsorientierten Investoren./bgf/jsl/tos

ISIN DE0009652644

AXC0131 2017-05-17/13:17