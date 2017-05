Original-Research: Rewardstream Solutions Inc - von hanseatic stock publishing UG (haftungsbeschränkt) Einstufung von hanseatic stock publishing UG (haftungsbeschränkt) zu Rewardstream Solutions Inc Unternehmen: Rewardstream Solutions Inc ISIN: CA76156V1031 Anlass der Studie: Research / Initial Coverage Letzte Ratingänderung: Analyst: Research Studie (Initial Coverage) Rewardstream Solutions Inc. Hanseatic Smallcap Research veröffentlichte heute eine Erstanalyse zu Rewardstream Solutions Inc (TSX-V:REW; ISIN: CA76156V1031). RewardStream Solutions Inc. (TSX-V: REW, Frankfurt: JL4L, WKN: A2APX1) ist ein führender Anbieter von automatisierten Empfehlungsmarketinglösungen mit Sitz in Vancouver, Kanada. Das Unternehmen bietet eine Technologieplattform für Empfehlungsmarketingprogramme (B2C Referral Marketing), welche inzwischen in 39 Ländern für Marken wie Boost Mobile, Virgin Mobile, Envision Financial oder Koodo Mobile zum Einsatz kommen. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/15191.pdf Die Analyse oder weiterführende Informationen zu dieser können Sie hier downloaden www.smallcap-research.de. Kontakt für Rückfragen hanseatic stock publishing UG (haftungsbeschränkt) Schönböckener Str. 28D 23556 Lübeck / Germany Tel.: +49 451 98901748 Fax: +49 451 40 600 1306 Email: info@miningscout.de

