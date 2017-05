Bei der DB Regio habe man nach Aussage von Chef Jörg Sandvoß hart an sich gearbeitet, um wettbewerbsfähiger zu werden. Nun will man Regionalverkehre zurückerobern. Die Bahn-Konkurrenz bleibt allerdings gelassen.

Die Deutsche Bahn will sich bei Ausschreibungen Regionalverkehre zurückholen, die sie in den vergangenen Jahren an Wettbewerber verloren hat. "DB Regio hat in den letzten Jahren Federn lassen müssen. Aber wir haben hart an uns gearbeitet, um wettbewerbsfähiger zu werden", erklärte DB-Regio-Chef Jörg Sandvoß am Mittwoch.

Der Staatskonzern hält nach Angaben der Bundesarbeitsgemeinschaft Schienenpersonennahverkehr (BAG SPNV) noch 67 Prozent Marktanteil, darunter die lukrativen ...

