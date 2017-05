Berlin (ots) - Kunde wirft Geldinstitut Manipulation von Dokumenten vor / 30 Millionen Euro Streitwert



Berlin, 17. Mai 2017 - Die deutsche Tochter der schwedischen Bank SEB soll sich in einem Gerichtsprozess der Dokumentenfälschung schuldig gemacht haben. Das behauptet ein Unternehmer und ehemaliger Kunde der Bank. "Das ist Urkundenfälschung und Prozessbetrug", zitiert das Wirtschaftsmagazin 'Capital' (Ausgabe 06/2017, EVT 18. Mai) dessen Hamburger Rechtsanwalt Sören Maywald. Die Bank habe versucht, sich mit den manipulierten Beweisen zu entlasten. Die Dokumente liegen 'Capital' vor.



Einige der strittigen Belege - datiert auf 2002 - ziert das aktuelle Logo der Bank, das es damals aber noch gar nicht gab. Als CEO wird im Briefkopf Fredrik Boheman geführt, als Aufsichtsratschef Magnus Carlsson. Beide waren damals noch nicht im Amt. 'Capital' hat der SEB die Belege vorgelegt und um Erklärung gebeten - die teilte jedoch nur mit: Wegen des "anhängigen Verfahrens möchten wir darauf verzichten, uns zu äußern".



Bei den Dokumenten geht es um simple Abrechnungen in einem komplizierten Fall: In Dresden begann der Ingenieur Klaus Dittrich im Jahr 2002 mit dem Bau eines Seniorenheims. Das Darlehen dazu bekam er von der SEB. Laut Dittrich löste ein Fehler der Bank eine Kettenreaktion aus, an deren Ende er alles verlor: Das Heim und weitere Immobilien wurden zwangsversteigert. Er schätzt den Verlust auf knapp 30 Millionen Euro und fordert Schadensersatz.



Da Dittrich heute finanziell ruiniert ist, beantragte er für das Verfahren Prozesskostenhilfe. Doch sowohl das Landgericht Dresden als auch das Oberlandesgericht lehnten dies unter Verweis auf die von der SEB vorgelegten Dokumente ab. Dittrich hat nun Beschwerde beim Verfassungsgericht gegen die Ablehnung der Prozesskostenhilfe eingelegt.



OTS: Capital, G+J Wirtschaftsmedien newsroom: http://www.presseportal.de/nr/8185 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_8185.rss2



Pressekontakt: Jens Brambusch, Redaktion 'Capital', Tel. 030/220 74-5127 E-Mail: brambusch.jens@capital.de www.capital.de