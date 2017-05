DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

AKTIENMÄRKTE (12.48 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD EuroStoxx50 3.627,73 -0,39% +10,25% Stoxx50 3.271,78 -0,13% +8,68% DAX 12.758,67 -0,36% +11,13% FTSE 7.521,54 -0,01% +5,30% CAC 5.382,54 -0,44% +10,70% DJIA 20.979,75 -0,01% +6,16% S&P-500 2.400,67 -0,07% +7,23% Nasdaq-Comp. 6.169,87 +0,33% +14,62% Nasdaq-100 5.724,44 +0,35% +17,70% Nikkei-225 19.814,88 -0,53% +3,66% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 160,54% +15

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 49,24 49 +0,5% 0,24 -13,3% Brent/ICE 52,06 51,65 +0,8% 0,41 -11,2% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.245,59 1.237,11 +0,7% +8,48 +8,2% Silber (Spot) 16,91 16,85 +0,3% +0,06 +6,2% Platin (Spot) 940,70 941,50 -0,1% -0,80 +4,1% Kupfer-Future 2,54 2,55 -0,3% -0,01 +1,0%

AUSBLICK AKTIEN USA

Der politische Sturm in Washington erreicht endgültig die Wall Street. Bereits am Vortag hatten Sorgen über den schwer unter Druck stehenden US-Präsidenten Donald Trump die Börsen gebremst. Nun kommen immer neue Details der politischen Fehltritte Trumps ans Licht und belasten US-Aktien. Laut Medienberichten soll Trump den früheren FBI-Chef James Comey zur Einstellung der Ermittlungen in der Russland-Affäre aus dem Wahlkampf gedrängt haben, bevor er diesen entließ. Nun fordern sogar republikanische Parteifreunde Trumps zusätzliche Ermittlungen. Der Begriff "Amtsenthebung" macht im politischen Washington immer vernehmbarer die Runde. Der Buchmacher Paddy Power sieht die Wahrscheinlichkeit dafür bereits bei 33 Prozent. Vor diesem Hintergrund sehen Händler die politischen Mehrheiten für Trump und seine Steuerpolitik immer stärker schwinden. Die Krise dürfte Trump davon abhalten, mit seiner Politik wie den großen Infrastrukturplänen und der großzügigen Steuersenkung fortzufahren. Diese Projekte stünden hinter den jüngsten Rekordständen, nun untergrüben die aktuellen Entwicklungen diese Hoffnungen, heißt es.

Urban Outfitters verlieren vorbörslich 2,1 Prozent. Der flächenbereinigte Umsatz verzeichnete im ersten Quartal einen Rückgang um 3,1 Prozent, während Analysten lediglich 2,6 Prozent erwartet hatten. Der Gewinn je Aktie lag deutlich unter dem Vorjahreswert und auch der Konsensschätzung.

Red Robin Gourmet Burgers schießen um 18,2 Prozent nach oben. Der Rückgang beim flächenbereinigten Umsatz fiel im ersten Quartal geringer aus als von den Analysten befürchtet. Der Nettogewinn ging zwar um 19 Prozent zurück, übertraf damit allerdings die Konsensschätzung deutlich.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

14:30 DE/bet-at-home.com AG, HV

22:05 US/Cisco Systems Inc, Ergebnis 3Q

AUSBLICK KONJUNKTUR +

-US 16:30 Rohöllagerbestände (Woche)

FINANZMÄRKTE EUROPA

Mehr und mehr belastet der feste Euro, der von der Schwäche im Dollar profitiert. "Die Trump-Rally könnte an ihr Ende kommen", sagt ein Händler und verweist darauf, dass der Dollar zum Euro auf den niedrigsten Stand seit Trumps Wahlsieg Anfang November gefallen ist. Angesichts des heftig kritisierten politischen Vorgehens des US-Präsidenten spricht der Devisenanalyst von einer "fortgesetzten Unsicherheit rund um Trump". Die Erholung des Euro steht möglicherweise erst am Anfang. Zwar dürfte das negative Momentum für den Dollar möglicherweise nachlassen, weil sich Marktteilnehmer langsam an das politische Chaos in Washington gewöhnen könnten. Sollte allerdings die Unterstützung der Republikaner für den US-Präsidenten bröckeln, könnte die Abwärtsdynamik sogar noch zunehmen, heißt es. Neben den politischen Aussichten sind es aber auch die auseinanderdriftenden wirtschaftlichen Perspektiven, die den Euro stärken. Die guten Konjunkturaussichten treiben globale Anleger in Vermögenswerte der Eurozone. Die Berichte über das politische Agieren Trumps stützten den US-Rentenmarkt und sorgten auch am Euro-Rentenmarkt für eine freundliche Tendenz. Auch Gold als sichere Anlage erfreut sich reger Nachfrage. Thyssenkrupp legen um 3,7 Prozent zu. Auslöser der Käufe ist eine hohe Rückstellung von Tata Steel für Pensionsverpflichtungen für seine britischen Stahlwerke. Damit könnte Beobachtern zufolge die bisher ungeklärte Pensionsfrage gelöst werden, die bislang eine Fusion des britischen Stahlgeschäfts von Tata Steel mit dem von Thyssenkrupp verhindert hatte. SAP hat auf der Sapphire-Hausmesse die positiven Innovationsschritte bei bestehenden und neuen Produkten herausgestellt. Die Aktie handelt unverändert. ABN Amro verlieren 2,5 Prozent. Bei den Quartalszahlen bemängeln Händler, dass ein Großteil des Gewinns auf einer Neubewertung beruhe. Raiffeisen International steigen um 1,7 Prozent. Die Bank hat mehr als doppelt soviel verdient wie im Vorjahreszeitraum. Die Kursverluste der Immobilienunternehmen Vonovia, TAG und Alstria sind den Dividendenabschlägen geschuldet.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8.10 Uhr Di, 17.27 Uhr % YTD EUR/USD 1,1110 +0,04% 1,1105 1,1068 +5,6% EUR/JPY 124,88 +0,03% 124,85 125,22 +1,6% EUR/CHF 1,0927 +0,08% 1,0918 1,0941 +2,0% EUR/GBP 0,8565 -0,25% 0,8586 1,1666 +0,5% USD/JPY 112,42 -0,01% 112,43 113,15 -3,8% GBP/USD 1,2973 +0,31% 1,2933 1,2910 +5,1%

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Die andauernde Dollar-Schwäche hat auf den Börsen in Asien gelastet. Ausgelöst wurde diese vor allem durch die Entwicklungen um US-Präsident Trump. Dies sorgte für erhöhte Verunsicherung. Bereits am Vortag hatten Berichte, Trump könnte Geheimdienstinformationen an Russland weitergegeben haben, belastet. Der Dollar setzte seine Talfahrt fort. "Der Euro-Anstieg ist nicht nachhaltig", so ein Devisenstratege. Denn dieser sei nicht von fundamentalen Daten gestützt. Angesichts des heftig kritisierten politischen Vorgehens des US-Präsidenten sprach Devisenanalyst Lukman Otunuga von FXTM von einer "fortgesetzten Unsicherheit rund um Trump". Mit der steigenden Risikoaversion der Investoren blieben die sicheren Häfen Anleihen und Gold gesucht. In Tokio zeigten sich mit dem schwachen Dollar die Exportwerte mit Abgaben. Daneben standen auch die Versicherer unter Druck mit den weiter zurückgehenden Renditen. An der Börse in Schanghai ging es für Shanghai Pharmaceuticals um 1,0 Prozent nach unten. Das Unternehmen hat bestätigt, dass es an einer Übernahme von Stada interessiert ist. In Australien drückten weitere Details der geplanten Steuerreform die Bankenwerte. National Australia Bank verloren 2,1 Prozent, Westpac reduzierten sich um 2,3 Prozent und Commonwealth Bank of Australia fielen um 2,0 Prozent. Als weiteren Belastungsfaktor für die Börse in Sydney verwiesen Händler auf S&P. Die Ratingagentur hat vor einer Abstufung der Bonität Australiens gewarnt.

CREDIT

Im europäischen Kredithandel setzt sich das Auf und Ab der Risikoprämien fort. Die Spreads genannten Zinsaufschläge steigen wieder leicht, nachdem sie am Vortag stark nachgegeben hatten. Die Bewegungen vollziehen sich auf historisch niedrigen Niveaus. Zwischen den verschiedenen Risikoklassen gebe es "praktisch keine Differenzierung" mehr, heißt es. So handele mittlerweile selbst ein Großteil von Unternehmens- und öffentlichen Anleihen mit der Bonität "BBB" mit niedrigeren Risikoprämien als italienische oder spanische Staatsanleihen. Diese Bewertungen sprächen zwar für Staatspapiere, mit größeren Umschichtungen in diese sei jedoch nicht zu rechnen. Denn bei einer weniger lockeren Geldpolitik der EZB dürfte "Credit" weniger betroffen sein als italienische Staatsanleihen.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

FDA gewährt Bayer-Krebspräparat Copanlisib vorrangige Prüfung

Die US-Gesundheitsbehörde FDA prüft eine Zulassung des Bayer-Entwicklungskandidat Copanlisib zur Krebstherapie vorrangig. Geprüft werde die Substanz zur Behandlung bei rezidivierten oder refraktären follikulären Lymphomen (FL), teilte die Bayer AG mit. Copanlisib habe von der FDA den "Fast-Track"- sowie "Orphan-Drug"-Status für die Indikation Follikuläres Lymphom erhalten.

Deutsche Börse will das Handelsspektrum deutlich ausbauen

Nach dem Scheitern der großen Börsenfusion mit London will Deutsche-Börse-Chef Carsten Kengeter das Unternehmen zu einem integrierten Trading- und Clearing-Haus mit einer deutlich größeren Bandbreite von Assetklassen ausbauen. Die Deutsche Börse sei noch zu sehr vom Auf und Ab der Märkte abhängig, und müsse sich "stabile und langfristig wirksame Quellen für Wachstum erschließen", sagte Kengeter auf der Hauptversammlung.

Henkel kauft Dichtstoffe-Anbieter Sonderhoff

Der Konsumgüterkonzern Henkel kauft die Sonderhoff Holding, einen Anbieter von Dichtstoff-Lösungen für die industrielle Fertigung. Über die finanziellen Einzelheiten der Transaktion wurde Stillschweigen vereinbart, wie Henkel mitteilte.

Hoffnung auf Stahlfusion beflügelt Thyssenkrupp-Aktie

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

May 17, 2017 06:52 ET (10:52 GMT)

Die wieder gestiegene Hoffnung auf eine Fusion des Stahlgeschäfts von Thyssenkrupp mit Tata Steel sorgt bei Anlegern am Mittwoch für Euphorie. Die Aktie des DAX-Konzerns reagiert auf die Fortschritte von Tata bei den strittigen Pensionslasten in Großbritannien mit einem deutlichen Kursplus: Das Papier verteuert sich um gut 4 Prozent und führt damit die Gewinnerliste an. Analysten warnen aber vor zuviel Optimismus und sehen noch einige Hürden.

Staatsanwaltschaft ermittelt gegen VW-Chef Müller

Nun gerät auch Volkswagen-Chef Matthias Müller im Dieselskandal ins Visier der Behörden. Die Staatsanwaltschaft Stuttgart hat ein Ermittlungsverfahren gegen Müller und Aufsichtratschef Hans Dieter Pötsch eingeleitet. Es bestehe der Verdacht der Marktmanipulation, so die Behörde am Mittwoch. Auch gegen den ehemaligen Vorstandsvorsitzenden Martin Winterkorn sei ein entsprechendes Verfahren eingeleitet worden.

Cropenergies hat mit hoher Auslastung Rekordergebnis erzielt

Der Bioethanolhersteller Cropenergies AG hat im Geschäftsjahr 2016/17 bei sehr hoher Auslastung ein Rekordergebnis erzielt. Höhere Produktions- und Absatzmengen bei Bioethanol sowie bei Lebens- und Futtermitteln kompensierten Preisminderungen, so die Tochtergesellschaft der Südzucker AG.

Geldautomatenhersteller Diebold Nixdorf senkt Jahresziele

Der Geldautomatenhersteller Diebold Nixdorf hat nach einem Umsatzrückgang im ersten Geschäftshalbjahr die Jahresziele gesenkt. Starke Einbußen in den Regionen Asien/Pazifik/Afrika und Amerika drückten den Konzernumsatz in den sechs Monaten per Ende März um 6 Prozent. Das bereinigte EBITA sank um 20 Prozent auf 86 Millionen Euro, teilte das im SDAX notierte Unternehmen in seinem Halbjahresbericht mit.

LBBW profitiert von niedrigeren Kosten und Bewertungseffekten

Die Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) hat ihren Gewinn im ersten Quartal kräftig gesteigert: Das Konzernergebnis sprang um fast 84 Prozent auf 79 Millionen Euro. Im Vorjahreszeitraum hatten hohe Kosten für die europäische Bankenabgabe und die Einlagensicherung sowie negative Bewertungseffekte bei Zinsderivaten das Ergebnis belastet. Den Ausblick bestätigte die Landesbank aus Stuttgart.

Raiffeisen Bank profitiert von geringeren Risikokosten

Die Raiffeisen Bank International (RBI) hat im ersten Quartal mehr als doppelt soviel verdient wie im Vorjahreszeitraum. Die Entwicklung der Risikokosten sei weiter erfreulich, insbesondere in Osteuropa, teilte das seit Jahresanfang mit der Raiffeisen Zentralbank Österreich (RZB) fusionierte Institut mit. Den Ausblick bestätigte die RBI.

Ado Properties bestätigt nach gutem Jahresstart Prognose

Die Immobiliengesellschaft Ado Properties hat im ersten Quartal dank einer starken operativen Geschäftsentwicklung und einer Verbesserung bei den Zinskosten mehr verdient. Den Jahresausblick bestätigte das Berliner Unternehmen.

ABN Amro erzielt im 1. Quartal rasanten Gewinnanstieg

Die niederländische Bank ABN Amro hat im ersten Quartal trotz des widrigen Umfelds den Gewinn deutlich gesteigert. Niedrigere Kosten und geringere Rückstellungen für faule Kredite stützen das Geldhaus in den drei Monaten. Beim Blick auf die kommenden Jahre sieht sich das Institut im Plan, um die gestecketen Ziele bis 2020 zu erreichen.

BHP-Billiton-Chef trifft sich mit aktivistischem Investor Elliott

Der CEO des Rohstoffkonzerns BHP Billiton, Andrew Mackenzie trifft sich am Mittwoch mit Vertretern der Elliott Management Corp. Der aktivistische Investor drängt das Unternehmen, sich zumindest von einigen seiner Öl- und Gasvermögenswerte zu trennen, um die Dividendenerträge der Aktionäre zu erhöhen.

British Land mit Gewinneinbruch nach Neubewertungen

British Land, einer der größten börsennotierten Immobilienverwalter Großbritanniens, hat einen Einbruch im Nettowert seiner Vermögenswerte verzeichnet. Ausschlaggebend waren die fallenden Preise von Wohn-, Einzelhandels- und Büroimmobilien.

Britische Regierung steigt vollständig bei Lloyds aus

Die britische Bank Lloyds ist wieder ganz in privaten Händen. Die britische Regierung hat ihre restlichen Anteile an der Bank verkauft, die sie während der Finanzkrise gerettet hatte. Die Regierung veräußerte die noch verbliebenen 638,4 Millionen Lloyds-Aktien oder 0,89 Prozent des ausgegebenen Aktienkapitals am Dienstag für eine nicht genannte Summe. Die Erlöse aus dem Ausstieg sollen für den Abbau der Staatsverschuldung verwendet werden.

Mitgründer von Twitter kehrt zurück

Beim Kurzbotschaftendienst Twitter steht die Rückkehr von Mitgründer Biz Stone ins Haus. Der 43-Jährige erklärte am Dienstag, er werde "in einigen Wochen" wieder im Einsatz sein, und zwar in Vollzeit. Der Kurs der Twitter-Aktie stieg unmittelbar an.

Volvo will keine neuen Dieselmotoren entwickeln

Als erster namhafter Automobilhersteller mit langer Diesel-Tradition bereitet Volvo den Abschied von dieser Technik vor. "Aus heutiger Sicht werden wir keine neue Generation Dieselmotoren mehr entwickeln", sagte der Vorstandsvorsitzende Hakan Samuelsson der Frankfurter Allgemeinen Zeitung (FAZ). Das schwedische Unternehmen setzt stattdessen auf die Weiterentwicklung der aktuell verbauten Technik und auf die Elektrifizierung der gesamten Modellpalette.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/flf

(END) Dow Jones Newswires

May 17, 2017 06:52 ET (10:52 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.