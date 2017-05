Leipzig (ots) - Folgender Text ist bei exakter Quellenangabe MDR ab sofort freigegeben:



Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen sind in den vergangenen Jahren immer häufiger als Erbe eingetreten. Das ergab eine Umfrage des MDR-Magazins "exakt".



Den größten Anstieg verzeichnete Sachsen-Anhalt. Das Land erbte 2006 nur 42 Mal, zehn Jahre später wurde der Fiskus bereits 594 Mal als Erbe eingesetzt, wie eine Sprecherin des Finanzministeriums "MDR-exakt" mitteilte.



In Sachsen stieg die Zahl der Erbfälle im gleichen Zeitraum um rund 60 Prozent. Gab es vor zehn Jahren noch 733 Erbfälle, waren es 2016 bereits 1.156, so Stefan Wagner, Geschäftsführer des Staatsbetriebes Zentrales Flächenmanagement (ZFM).



Der Freistaat Thüringen erbte laut Finanzministerium im Jahr 2016 genau 688 Mal - fast drei Mal so viel, wie vor zehn Jahren.



Der Staat erbt immer dann, wenn Verstorbene keine Nachkommen haben oder diese das Erbe aufgrund von Schulden ausschlagen. Allerdings haftet die öffentliche Hand nur auf den vorhandenen Nachlass. Das heißt, der Fiskus übernimmt keine Schulden des Verstorbenen, die den Wert des Nachlasses übersteigen.



Der Anstieg der Fiskal-Erbschaften hat aber nicht zwangsläufig zu mehr Geld in den Länderhaushalten geführt. Die Einnahmen aus Erbschaften des Freistaates Sachsen stiegen seit 2006 zwar um 80 Prozent auf rund 4,8 Mio. Euro im Jahr 2015. Gleichzeitig hat das Land für die Verwaltung der Fälle im selben Jahr rund 4 Mio. Euro ausgegeben. In einigen Jahren zuvor machte Sachsen sogar regelmäßig Verluste durch die unfreiwilligen Erbschaften, im Jahr 2013 beispielweise 1,3 Mio. Euro.



Sachsen-Anhalt nahm durch Erbschaften 2016 gut 2,1 Mio. Euro ein und erwirtschaftete damit ein Plus von 1,2 Mio. Euro. Thüringen erbte 1,63 Mio. Euro, hatte nach Abzug der Ausgaben gut 1 Mio. Euro übrig. Allerdings werden in diesen beiden Bundesländern die Aufwände für das Personal nicht eingerechnet.



Für die Verwaltung der Erbschaften entstehen den Ländern Ausgaben für die Auszahlung von Nachlassverbindlichkeiten, Personalkosten sowie den Verkauf von Immobilien, Grundstücken und beweglichen Erbschaftsgegenständen. Etwa ein Viertel der Erbschaften sind Immobilien und Grundstücke - meist mit Schulden belastet oder in schlechtem Zustand.



