(boerse.de) - Der US-Verpackungsspezialist Ball hat am 16. Mai einen Aktiensplit im Verhältnis 2:1 durchgeführt, heute wird die Ball-Aktie deshalb "ex-split" gehandelt. Doch was bedeutet das für die Aktionäre? Grundsätzlich gilt bei einem Aktiensplit, dass sich am Depotwert nichts ändert, die Aktien werden nur optisch verbilligt. Wenn ein Anleger also bspw. 10 Ball-Aktien...

